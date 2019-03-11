中華電信拓展智慧能源應用　提供儲能雲物聯網新服務

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華電信近年來持續運用資通訊及網路技術優勢，拓展物聯網市場， 今(11)日與智捷能源合作，透過搭載中華電信NB-IoT( Narrow Band Internet of Things)行動通信技術， 並導入中華電信IoT智慧聯網大平台的新創服務， 提供儲能雲物聯網服務，企業客戶可進行遠端即時電力品質監控、 動態尖離峰充放電調節、 自我診斷與自動警示及節電帳務處理等功能， 確保備援電力的可用及可靠度，降低企業經營風險衝擊， 並獲致節能減碳與節費等多重效益。

中華電信藉由物聯網通訊服務、 完整開放IOT平台技術，深耕儲能產業， 與華立企業、智捷能源共同合作， 提供優質的儲能系統櫃以及強健的供電架構， 讓企業客户享有穩定的電力環境， 足以面對突發的電源中斷或電力品質下降事件，避免各類可能災損。 並提供尖離峰電力充電機制，為企業節省營運成本。

中華電信表示，對於儲能雲物聯網新服務，也期盼攜手更多合作夥伴， 建構國內智慧能源物聯網加值服務產業鏈， 及滿足客戶需求的解決方案，共創儲能應用的新未來！ 近期已有多家企業陸續簽訂儲能應用合作意向書(MOU)， 為綠能政策盡一份心力，也全力扶植國內綠能產業發展。