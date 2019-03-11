600億雙子星待釐清中資柯不滿　苖博雅質疑開後門護航

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）社民黨籍台北市議員苗博雅今（11）日指出，台北市捷運局違反甄選作業流程，遲未發出審定條件通知函，質疑北市府要為港資南海控股護航「開後門」，台北市捷運局主秘王偉則說，作業程序均依規定進行。

高達新台幣600億元的雙子星開發案，歷經6次招標，去年底確定由南海集團獲得最優申請人資格，捷運局預計今年3月底與廠商簽約，114年可完工營運；但經濟部去年底指出，依股權結構顯示南海集團並非中資，而母公司南海控股申請案則仍在審查。

媒體報導，高達新台幣600億元的雙子星開發案，歷經六次招標，去年底確定由香港南海控股主席于品海以647億元取得台北雙子星開發案最優申請人，捷運局原預計今年3月底與廠商簽約，114年完工，但經濟部去年底指出，依股權結構顯示南海集團並非中資，而母公司南海控股申請案則仍在審查。台北市長柯文哲還為此槓上投審會，抨擊中央卡關，他在９日參加北市首長領航共識營致詞時，砲轟投審會「千百會」，遲至今都不敢決定南海控股是否為中資。

對此，台北市議員苗博雅11日在記者會上指出，雙子星案是國家門面，政府本來就應該對廠商資金來源嚴格把關。律師賴中強說，最優申請人需30天內搞定所有事情，再跟市府簽約，如有正當理由，再由市府判斷，否則應廢標或由第２順位得標。但市府一直不發審定通知書，顯然要等投審會同意南海設立專案公司，但這是南海自己要解決的事情，既然南海集團有中資和妨害國家安全疑慮，他們得自行排除。

賴中強質疑，南海無法在期限內完成簽約條件，捷運局卻不發通知而去配合南海集團，「怎麼會有裁判為球員改規則？」苗博雅、賴中強更問到，雙子星開發案規範的申請人資格也改變了，雙子星案前5次投標文件僅開放「本國法人」和「外國法人」申請，這次招標卻新增「大陸地區設立登記一年以上之公司」也可申請，是否為特定申請人開後門、轉彎？

捷運局強調，2018年6月15日起已發出3次補充報告，該局會視實際情況核定簽約條件，依規定，須等到新專案公司成立後，再發出審定條件通知書，若南海團隊申請專案公司被駁回，後續會照相關程序辦理。