台南第一高樓「第五屆府城登高賽」 5月26日登場

「府城登高公益賽事」將在5月26日，於香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦。賽事邁入第五屆，以「關懷兒童」為主軸，透過「登高」帶來齊心向上的活力成為台灣指標性公益賽事，由遠東集團與香格里拉台南遠東國際大飯店主辦、成功大學及成大醫院協辦、並邀集到眾多企業共同參與活動贊助。

今(11日)盛大舉辦賽前記者會，會中邀請到臺南市觀光旅遊局陳信安局長、新聞及國際關係處劉怡伶處長、成大醫院趙庭興主任秘書、台南家扶中心與贊助企業等，在飯店總經理凱德曼(Ross Miles-Cadman)的陪同之下，共同宣佈賽事正式邁入第五屆。記者會現場，除了再度邀約「星際義工隊」動漫英雄之外，也請到由日本紅回台灣的台南觀光吉祥物「魚頭君」為賽事所增設的「最佳造型獎」大力宣傳，鼓勵民眾參賽秀自己。報名所得扣除支出後將全數捐贈予台南家扶中心，即日起至4月15日，民眾可至活動網站線上報名。

賽事宣布記者會中，飯店總經理凱德曼特別感謝台南市政府、成功大學及成大醫院與連續數年共襄盛舉的贊助商，共同打造台南經典登高賽事，結合公益捐款的成功典範。與會的政界、商界名人士，也紛紛肯定遠東集團及香格里拉台南遠東飯店多年來為公益運動所做的努力。

今年，主辦單位特別將「親子三人組」名額增加至50組，共計150個名額；「最佳造型獎」增設獎項至前三名，預計將吸引更多的年輕及家庭族群參賽，為此公益賽事增添趣味與溫馨。賽事分為四個組別，包含「個人男子組」、「個人女子組」、「團體組」以及「親子三人組」，報名費分別為個人參賽組每人新台幣600元，團體組每組十人新台幣6,000元與親子三人組1,000元。最高紀錄保持人為2015年的捷克選手Mr. Petr Novotny，以3分52秒的成績所創下的紀錄，期待今年有好手能刷新紀錄！

所有參賽者將自香格里拉台南遠東飯店地下二樓起垂直攀升40層樓，參賽即可獲得紀念運動衫、毛巾、運動護環、青春考究運動面膜、法國富維克(VOLVIC)天然礦泉水、施巴5.5運動沐浴乳、精選點心等豐富獎品之外，完賽者更可獲得紀念獎牌及完賽證明；各組前三名更會頒發榮譽獎盃，榮譽獎勵住宿券、餐券與健身中心使用券等好禮。

該活動所得扣除支出後將已累計捐贈新台幣1,582,255元予台南家扶中心，賽事陸續邀請到徐元智紀念基金會、遠通電收ETC、南智捷汽車股份有限公司(LUXGEN)、統順益科技股份有限公司、台灣省私立台南仁愛之家、亞洲水泥股份有限公司、裕民航運股份有限公司、遠東國際商業銀行、鼎鼎聯合行銷股份有限公司(HAPPY GO)、法國富維克天然礦泉水、全虹企業股份有限公司、台南大遠百、青航海外旅行社、上騰物業管理顧問股份有限公司、利百美興業股份有限公司（德國施巴總代理）、新偉國際管理顧問股份有限公司、百歌燈光音響舞台工程公司、青春考究運動面膜、277自轉車等企業熱情贊助中。

即日起至4月15日，民眾可至活動官網線上報名及了解活動詳情，亦可追蹤飯店臉書粉絲團獲取最即時的賽事資訊。地址：台南市東區大學路西段89號，電話：(06) 702 8888。