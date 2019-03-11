觀宏專案修正法出爐 旅行社脫團達6人就除名

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2018年來自越南的4個旅行團，共148位越南籍旅客透過交通部「觀宏專案」（下稱此專案）來台進而失聯，交通部緊急停止越南境內觀宏專案電子簽證申請。觀光局在進行重新檢討並跨部會協商後，3月8日發佈新作業規範。首波恢復57家指定旅行社送件，未來若出團進而失聯的人數達6人，將自專案中除名。

交通部「觀宏專案」將於3月15日重啟越南套裝旅行團申請，首波恢復57家指定旅行社送件，指定名單將公告於觀光局行政資訊網。

本次「觀宏專案」修正內容有三點，包括加重組團旅行社退場條款，若發現違常事件，如借牌、併團、逾期停留等情節重大者，立即除名。再者，發生脫團、逾期停留、行方不明團員達三人者，暫停其送件資格2個月；達六人者，立即自本專案指定旅行社除名。

台灣當地接待旅行社應配合管控及通報義務，未依限核實通報滿二次者，於該年度內不得接待觀宏專案團體。

此外，配合境管作業需要，申請文件增列組團與接待旅行社合約、旅客訂票訂房紀錄，明訂入境即時通報，脫團應於事發2小時內完成通報等，加強入境後管控追蹤。

觀光局表示，配合本次修正及因應台灣永續觀光發展實需，試辦期延長至今年年12月31日止。為維護觀宏專案正常運作，交通部觀光局再次呼籲國內旅行業者協力預防脫團與通報為應盡義務。