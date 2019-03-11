「大自然奇幻的光影」個展 以自然喻台灣人文脈動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由國立臺灣美術館與高雄市立美術館共同合作策劃的「林惺嶽：大自然奇幻的光影」展，去年在高雄首展大獲好評，今年移師台中國美館，以九大分區解讀林惺嶽的創作密碼。

此展覽除了向觀眾介紹台灣藝術家林惺嶽早期水彩畫、壯年時期感受母土意義的油畫表現，並特闢專區探討他繪畫中的歷史意識。林惺嶽觀察台灣風景的四個角度：「鏡花水月」、「水落石出」、「萬馬奔騰」、「鬼斧神工」，也首次在國美館的展場上進行印證。

國美館指出，觀者將可透過展品一觀林惺嶽畢生對「自然」主題所傾注的心血與演繹手法，亦可深入理解林如何以風景為文本，從個人特殊視角反映台灣的在地真實與人文脈動。本展的重要性，更在於其集結了林惺嶽近年來動人心魄的大型創作。這些作品以巨大尺幅、恢宏結構、精采光影及瑰麗色彩，塑造了繪畫的史詩性。

林惺嶽：大自然奇幻的光影（圖／國美館）

林惺嶽在繪畫創作領域深耕50餘年，以旺盛的創作力展現人文關懷及文化信念。他亦為一名藝評家及史論家，自1980年代開始即透過批判性文筆，表達對歷史的獨特見解，並為台灣美術發展與文化事務發聲。

1939年出生於台中的林惺嶽，1965年自師大美術系畢業後，發展出以神秘氛圍構築的超現實畫風，這段時間他用詩性的孤寂荒境，來呼應戰後至1980年代台灣社會中憂鬱、苦悶的時代人心。他在1980年代中期從超現實幻境逐漸過渡到台灣現實山水題材中，80年代後期開始走訪台灣名山大川，完成了一系列以本土自然百態為主題的創作，並藉巨山、飛瀑、野溪，隱喻解嚴後台灣民間湧動的生命能量。2010年以後，林惺嶽以70歲高齡，登上高空作業車揮灑彩筆，挑戰巨型繪畫，不畏帕金森氏症與癌症的輪番侵襲。

林惺嶽：大自然奇幻的光影

展覽時間：即日至2019年6月9日

展覽地點：國立臺灣美術館 101、102展覽室

林惺嶽：大自然奇幻的光影（圖／國美館）

林惺嶽（圖／國美館）