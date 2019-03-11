中國停飛波音737 MAX 衣索比亞航空跟進

衣索比亞航空公司昨天發生墜機事故，造成149名乘客及8名機組人員罹難，中國今天下令全面停飛同型班機後，衣航也表示，停飛旗下波音737 MAX 8。

這家國有航空公司在推特發布的聲明中說：「在ET302班機的遺憾事故後…索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）決定停飛所有波音737 MAX 8客機，從昨天3月10日生效，直到進一步通知。」

這家非洲最大的航空公司表示：「雖然我們尚不知道事故原因，我們必須決定停用這型客機，做為額外安全預防措施。」

空難發生後，中國今天下令，從下午6時開始全面禁止國內航空公司使用波音737 MAX 8客機。

財經網報導，中國國內航空公司從昨天開始已經停飛大部分波音737MAX，不少航線改用737－800執行。

報導引述業內人士透露，中國國內航空公司今早接獲中國民航局通知，要求暫時停飛737 MAX。

自印尼獅航（Lion Air）去年同款班機墜機後，昨天這起事故是波音737 MAX客機半年內第2起空難。

根據飛航追蹤網站FlightRadar24，不包括昨天墜毀的班機，衣索比亞航空公司共擁有4架波音737 MAX 8客機。

這架飛往肯亞奈洛比（Nairobi）的ET302班機，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛6分鐘後便墜機，機上157人全數喪命。罹難者有遊客、商務旅客以及趕赴會議的聯合國官員。

這架班機撞上比修福圖鎮（Bishoftu）郊外圖魯法拉村（Tulu Fara）附近的空地，約在衣索比亞首都東南方約60公里處。