國衛院研究　孕媽咪常擦保養品　易生過敏兒

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）懷孕婦女當心！市售保養品、化妝品或沐浴用品都有特別的香味，為了讓香味持久，這些產品都添加了定香劑，而最常使用的定香劑就是鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)塑化劑，研究發現，易提高腹中寶寶未來過敏和哮喘風險。研究成果於2019年1月刊登於國際權威環境科學期刊《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所王淑麗研究員與國立陽明大學、高雄醫學大學及慈濟大學於2012-2015年合作研究，參考國際文獻將個人護理用品分為留滯型(即免沖洗型) 包括乳液、化妝品、唇膏、香水、髮膠、精油等；以及沖洗型，例如沐浴乳、洗面乳、洗髮乳、洗手乳。

調查臺灣北中南東10家醫院出生世代的1,676位母親，於懷孕期間使用11種個人護理用品的習慣分析前、中、後三個孕期的尿液中鄰苯二甲酸酯代謝物濃度，搭配問卷調查，增加留滯型個人保養品的使用頻率，會顯著增加尿液中DEP的代謝物(MEP)的濃度。

依使用頻率以4個級距來看（每個月1至3, 4至12, 13至24，或多於 25次)， 上述每上升一個組別，平均可增加13%，若使用精油則可高出近22%，至於沖洗型個人保養品則多數無關連。MEP不會累積於人體內，從追蹤型研究發現，其暴露可能與過敏性疾病有關(如上呼吸道發炎、氣喘症狀及肺功能下降)。

此外，洗面乳的使用頻率越高，量測到尿液中的塑化劑代謝物濃度反而低，可能是洗臉同時也洗去一些臉部個人護理用品，以及洗臉過程也同時洗手，因為過去已有研究證實洗手可降低塑化劑濃度。

王淑麗研究員表示，由於懷孕期間對於胎兒發育很重要，許多研究已證實，懷孕期間暴露於鄰苯二甲酸酯，可能造成內分泌干擾等健康效應。因此，建議，懷孕婦女應避免過度使用留滯型皮膚調理劑，並減少塗抹口紅和精油薰香，使用的洗髮精則留意成分，看是否含有塑化劑，同時，也鼓勵懷孕婦女應注重臉部清潔及常用肥皂洗手，以減少塑化劑的暴露。

在使用這些個人保養護理產品時，應盡量避免使用具香味的產品。由於鄰苯二甲酸酯的暴露無法避免，且不像一些污染物容易在體內累積造成傷害，但是若此短半衰期的物質暴露濃度高，可能增加體內代謝的時間，所以，研究團隊建議降低個人照護用品的使用，以降低暴露劑量。對於進入體內的塑化劑，由於已代謝為親水性物質，可以多喝白開水或運動流汗，均有助於經由尿液、汗液排出體外。