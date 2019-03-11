重推「自由經濟示範區」？！ 鄭貞茂憂中資借道將MIC洗成MIT

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）高雄市長韓國瑜拋出重推自由經濟示範區的議題，國發會副主委鄭貞茂今(11)日表示，美中貿易摩擦紛擾未決，若設自經區，中資有可能借道自經區，將中國製MIC產品「洗」成台灣製MIT，反將美中貿易焦點轉移到台灣。

對於自由經濟示範區議題，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰及賴士葆日前也提出「自由經濟特區特別條例草案」。立法院財委會今天邀請財經部會首長，針對重啟自經區進行專題報告並備詢。

民進黨立委王榮璋表示，國民黨執政時期即曾提出自由經濟示範區特別條例草案，當時國民黨挾國會人數優勢，卻未能通過。2016年政黨輪替，該條例屆期不續審。他問財政部長蘇建榮，若自經區條例這麼好，當時國民黨是立院多數，為何沒有通過。

中央社引述蘇建榮說，自經區條例主要涉及相同產業、相同貨品，但區內、區外會產生不公平競爭；還有「前店後廠」涉及轉口貿易，也就是過去加工出口區的情況，會傷害國內產業。

蘇建榮表示，自經區非提振經濟的良方；重啟仍涉及租稅減免及洗錢防制議題，因此須全國性考量，不能針對特定地區。

他指出，經濟合作暨發展組織（OECD）已訂定有害租稅競爭規範，若設置自經區並給予租稅減免，是否讓國際組織將台灣列為稅務不合作名單，另外還涉及洗錢防制議題。且真的要做，必須大家一起討論，「不是哪個地方政府要做就可以做的事情」。

國發會副主委鄭貞茂​針對自經區草案，則表示，時值美中貿易摩擦階段，若設置自經區，中資有可能借道自經區，將原本Made in China的產品「洗」成Made in Taiwan，藉此規避美國重稅，反而將美中貿易衝突的焦點移轉到台灣。

鄭貞茂也說，自經區希望透過租稅減免吸引外籍人才，但目前已有「外國特定專業人才減免所得稅辦法」，只要符合條件的外國特定專業人才，年薪新台幣300萬元以上的薪資可減半課徵所得稅，且已發出400多張「就業金卡」，提供來台工作專業外籍人才租稅優惠。

另一方面，農委會主委陳吉仲今也在立法院表示，自經區會嚴重傷害台南、高雄、屏東的農業，「最後結果可能會跟韓市長講的『貨出去、人進來』剛好顛倒」。

中央社引述陳吉仲說，因為所有自由經濟示範區，原料進來都是免稅，他要問，所有食品加工業者會用國外的還是國內的原料，更何況用的材料如果是國外農產品，出口後卻是掛「MIT」（台灣製造），「這部份可能要慎思」。