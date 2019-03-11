台泥攜土國OYAK集團　搶進葡萄牙北非市場

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台泥集團正在進行葡萄牙的發展案。台泥集團董事長張安平日前透露，未來將與土耳其最大水泥集團OYAK合作，共同進軍葡萄牙、北非和中亞水泥市場。

張安平9日在台大就業博覽會中首度透露，台泥正在進行葡萄牙的新發展案，未來將深耕歐洲和中亞，並以此為基地進軍非洲。因此，台泥集團目前非常需要法語、土耳其語等人才。

近兩年，台泥集團因中國市場併購案不易擴張，積極擴大國際合作，改向歐洲和中亞發展。去年十月底，台泥和OYAK（Ordu Yardımlaşma Kurumu）集團洽談成立合資公司JVC，各分別持有40%及60%的股權，台泥還可取得OYAK在土耳其的1200萬公噸產能。

張安平曾在去年底的法說會中表示，未來台泥和OYAK會進行多面向的合作，布局點包括土耳其周邊的中亞、西亞、東歐、南歐和北非等地。此區人口多達12億人，GDP成長率2.1%到4.1%，年度總水泥消費量達5億公噸，非常值得開發。

OYAK目前熟料年產約1200萬公噸，旗下水泥事業群包括Aslan、Bolu、Unye、Mardin、Adana、Denizli等水泥公司及預拌混凝土公司Beton，共計13套熟料生產線及45個預拌混凝土廠，版圖橫跨土耳其境內馬爾馬拉海、黑海、地中海、安那托利亞高原等主要市場。