4大法官任期將屆　蔡英文核定成立提名審薦小組

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）總統蔡英文已核定成立「司法院大法官提名審薦小組」，總統府發言人黃重諺今（11）日表示，審薦小組將協助蔡總統提名四位大法官人選，並咨請立法院同意。

黃重諺表示，現任大法官15人，其中四位於2011年就任的大法官，任期均至今年9月30日止，包括陳碧玉、黃璽君、羅昌發及湯德宗。因此，蔡總統將依據《中華民國憲法增修條文》規定，提名四位大法官人選，並在立法院本會期結束前咨請立院同意後任命。

黃重諺指出，為進行大法官提名作業，蔡總統已核定《民國108年司法院大法官提名審薦小組設置要點》，並於上週三（6）核示敦聘副總統陳建仁、前司法院長翁岳生及賴英照、前大法官劉鐵錚及林子儀，以及輔仁大學法律學院榮譽講座教授劉初枝等六人作為大法官提名審薦小組委員，並指請陳副總統擔任召集人，翁岳生及賴英照擔任副召集人。

總統府指出，大法官擔負憲法守護者的角色，行使職權攸關人民基本權利保障及穩定民主憲政發展，而大法官提名審薦小組將負責各項審薦事宜，襄助蔡總統以公開、公平、公正之方式提名人選。

根據總統府，大法官提名審薦小組將於週三（13）召開首次會議，並於會議結束後以發布新聞及函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推（自）薦大法官候選人。