新住民子女海外培力計畫熱烈報名中 移民署行動服務強力宣傳

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「有這麼好康的事? 每人補助最高新臺幣7萬元？」你沒聽錯！由內政部新住民發展基金補助辦理的「新住民子女海外培力計畫」已堂堂邁入第5個年度，迄今已有766位新住民及其子女獲獎，本項計畫的主要目標，乃是期望新住民及其子女透過母國文化體驗，擴展多元文化視野，成為臺灣未來的國際人才。

不少新住民雖能以中文流利溝通，但受限文字隔閡，計畫撰寫不易，為協助他們了解內容，移民署除設置有諮詢專線:02-2592-8353外，亦利用行動服務列車進行宣傳說明。近日由南區事務大隊臺南市第一服務站舉辦的說明會，便邀請不少府城新住民及新二代子女齊聚，由專人逐一解說計畫內容及填寫方式，同時邀請曾獲選107年新住民子女海外培力計畫的越南新二代黃宥樺同學，到場分享撰寫技巧及心得。

黃宥樺雖然僅僅國中二年級，卻能先以流利的越南語自我介紹，再以生動活潑的方式向學員分享參加海外培力計畫的心得。「感謝政府讓我有機會了解媽媽的故鄉，同時增長國際觀，希望自己未來能成為臺灣接軌世界的重要一員！」

臺南市第一服務站主任林志鴻表示，目前全臺新住民人數已超過53萬人，新住民子女約有41萬人，若能善用多元背景，發展自身語言及文化優勢，將是臺灣拓展國際的重要助力。

「108年新住民子女海外培力計畫」報名截止日期至108年3月22日止(以郵戳為憑)，簡章及報名表均可於「新住民培力發展資訊網」下載。