國際雕塑袖珍展　作品多元高房價、同性議題引發省思

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高房價、同性議題變成了雕塑藝術品！弘光科技大學與臺灣藝術藝術大學合作舉辦「第九屆國際袖珍雕塑展」，展出上百件的作品，使用五種不同的創作媒材，製作出鞋盒尺寸大小的作品，作品反映出時下年輕人的內心想法及所關切的社會議題。

弘光藝術中心主任施淑萍表示，學校與臺藝大合作舉辦國際袖珍雕塑展多年，今年再度邀展，從即日起展出到4月8日，也開放民眾前來觀賞。展出的作品包括日本多摩美術大學雕塑系、臺藝大雕塑系、大葉大學造形藝術系等三校師生作品，作品多元有創意，像有一件日本學生的作品為不規則型，抽離「塊狀」的創作理念，不同的創作角度及思維值得台灣學生學習。

臺藝大雕塑系主任賴永興指出，袖珍雕塑展的材質包括金屬、石雕、木雕、泥塑、複合媒材，創作者必須在鞋盒子尺寸範圍內創作出自己的作品，每年的作品都很精彩，反映出年輕人最新、最夯的想法，只要觀賞展出後，便有不同的感觸。

弘光科大展出國際雕塑袖珍展，該作品「她不是我的菜」引發討論。（圖／弘光科大）

賴永興說，展出的作品「東坡肉」，由一位來自花蓮學生創作，很懷念阿嬤煮的爌肉味道，因此，用木頭製作出東坡肉，外觀栩栩如生；另外，有學生為反映高居不下的房價，作品是屋頂壓著一個胖胖的人偶，代表被高房價壓的喘不過氣，還有同性議題、環保議題都呈現在創作元素裡，「同學都很敏感，把現象表現出來。」

在弘光師生間討論度極高的展出的作品為「她不是我的菜」，作者用木頭雕刻出茄子的外觀，上面還有一顆頭，讓人看了會心一笑，不少學生說，本來就不喜歡吃茄子，作品跟外觀名稱取得很詼諧。

學生楊怡軒說，「取捨-單位差異」這件作品她最有省思，用不銹鋼盆子裝滿米粒，中間放著轉動的筷子，不斷的變化，感覺像是物質不會一直不變，會不停變動；另一學生汪宣汝說，「魚翅販賣」這件作品用把鐵製作的魚翅放入樹酯內，諷刺著商人為了魚翅，卻忽略愛護大自然重要，「作者不希望商人為了追求利潤濫捕濫殺，讓我很有感覺，也希望大家一起來觀看。」