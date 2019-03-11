侯友宜赴北市府與柯文哲閉門會談　5月起雙北垃圾袋可互用

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）柯侯會今(11)日在台北市政府登場。新北市長侯友宜上午10時30分搭專用電梯，抵達市政大樓11樓，台北市長柯文哲難得穿西裝迎接，直笑說自己很少穿西裝。

2人在進入貴賓室閉門會談前，先互相握手、寒暄，柯文哲今天特別著棕色西裝、皮鞋，用台語笑稱自己特地穿一件比較好的衣服來。侯友宜也以台語回答說「你穿西裝，我也穿西裝」。在媒體前合影後，侯友宜還用台語對柯文哲說「你不要把我嚇到」。

據悉雙方將聚焦淡北快速道路案，柯文哲9日受訪時說，「錢沒有問題，我們可以出」，至於是否談論其他議題，他說，該談的在幕僚會議已經談完。​

中央社報導，兩人今天進行25分鐘密會。侯友宜會後宣布，5月1日起，新北市垃圾袋費用可望調降，與台北市相同，雙北垃圾袋能互用。

侯友宜今率副秘書長林芥佑、新聞局長蔣志薇拜訪。25分鐘閉門會談中，雙方談論淡北快速道路案、聯合醫院軟體共用及雙北垃圾袋價格統一等議題。

2人會後共同接受媒體訪問，侯友宜主動宣布，5月1日起，新北市垃圾袋費用可望調降，與台北市相同。由於新北市垃圾袋售價是每公升0.4元，成本較台北市的每公升0.36元高，若統一，差價由新北市政府補貼。

侯友宜說，若垃圾袋費用統一，可提升大台北生活圈的便利性。​因為多數新北市民在台北市上班，也有一些台北市民在新北市工作，今天下午將請新北市環保局長劉和然與台北市環保局長劉銘龍商議。

柯文哲對此完全沒意見，認為雙方講好就好。

蔣志薇會後補充，價格調降的目的是雙北市能互用垃圾袋，意即新北市的垃圾袋可丟在台北市，反之亦然。

她說，專用垃圾袋互用後，第二階段將是雙北市共同設計形式一致的垃圾袋，新北市環保局下午將召開記者會說明。

東森報導，​「柯侯會」原訂2月23日舉行，但因侯友宜腰傷復發告假，當天改由副市長陳敬純代表出席。今天的會面則是新北市主動提出邀請。據北市副發言人黃瀞瑩說，這次會面仍以市政交流為主，會就上次論壇討論主題再做確認。

淡北快速道路全長約5.4公里，連接新北市淡水區與台北市北投區，因開發沿線鄰近淡水紅樹林保護區，引來環保團體質疑。另一方面，北市府也擔憂該路線與大度路銜接將影響交通而卡關多年。

新北市府目前規劃迴避紅樹林保留區，並提出交通改善方案，北市府大方向上都能接受，就待13日二階環評結果。

中央社