全台首座「都更式加工區」高雄動土　邁邁與韓總互動佳

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）全國首座都更式加工出口區「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」工程，今(11)日動土，行政院副院長陳其邁及高雄市長韓國瑜同框、互動良好，並允諾中央地方攜手為高雄拚經濟。

動土典禮上午在高雄加工出口區舉行，陳其邁、韓國瑜、經濟部次長曾文生、立法委員黃昭順及多名高雄市議員、地方仕紳、業界代表均出席動土典禮。

陳其邁與韓國瑜出席典禮全程互動良好，兩人不時交談。先後上台致詞後，兩人在台下也都主動上前握手致意。動土儀式後兩人並同框接受媒體聯訪。

動土儀式。中央社

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中央社引述陳其邁說，看到韓國瑜的感覺是，「看到老朋友，他好像比較瘦了一點，希望他身體健康，一切安好」。​韓國瑜則回說，「兩個人都很疲憊，壓力很大。」

韓國瑜同時提到，希望爭取興建南部國際化現代機場、捷運路線、整頓石化工業區及開發橋頭園區等建設，盼中央能多幫忙。

陳其邁表示，「剛剛已討論過這些問題，跟韓市長也交換過意見，已請他列清單」。他說，只要對地方有好處，對高雄的經濟發展有幫助的地方，有需要中央幫忙的地方「我們全力以赴，沒有問題，我們會無縫接軌做最密切的合作。」

面對媒體追問高雄市是否適合養貓熊問題，陳其邁表示，這件事還在發展當中，「靜觀其變」。不過，他建議韓國瑜有空多到高雄動物園看看。「只要對高雄的發展、觀光跟保育動物有幫助的地方，我們都會密切合作、全力支持，沒有問題。」

韓國瑜則說，貓熊問題還沒有跟陳其邁討論過。

「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」工程由「前瞻基礎建設」特別預算挹注新台幣24億元，將去化逾50年的老舊行政區與標準廠房區，再建構立體化研發產業聚落，打造全國首座「都更式加工出口區」，新增產業使用空間約8萬平方公尺，預計民國110年完工，增加年產值118億元並創造3000個就業機會。

由於營運環境更優質，目前已有日商及台商等多家高科技廠商表達進駐意願。​

中央社昨(10)日在兩人會面前夕引述韓國瑜受訪說，高雄有財政困難和缺乏國際化現代機場的情況，將請中央協助。

韓國瑜舉例說，例如從雲林到屏東，沒有一個國際化現代機場真的不行，只靠高雄市府力量不夠，見面時會跟陳其邁提出，盼中央能夠支持。

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