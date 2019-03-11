美參眾議員錄影片賀TRA四十年　警告中國勿傷害台灣

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）10位美國國會參眾兩院議員近日特別錄製影片，慶賀台美之間共享利益、人權、民主等精神外，多位在影片中更提醒中國勿傷害台灣這個美國絕佳貿易夥伴及關鍵盟友，更讚台灣是民主楷模。

2019年適逢美國制定「台灣關係法（Taiwan Relations Act, TRA）」40週年，10位美國國會參眾兩院議員特別錄製影片發表對台談話。首先，聯邦參議院軍事委員會主席、台灣連線共同主席James Inhofe表示，台美兩國共享利益及價值，尤其對民主、人權、法治及自由企業的承諾，也明白這些不僅造就兩國的繁榮，也是成就印太區域及全球繁榮的關鍵。他希望美政府能強化美台人民間持久友誼及夥伴關係。

聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員Michael McCaul表示，當前中國的侵略性前所未見，台灣是美國的盟友，應一同對抗侵略與壓迫。

聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席Brad Sherman說，美國需要重申對「六項保證」的承諾，並加強與台灣的交往；作為去年完成立法《台灣旅行法》的領銜民主黨議員，他認為更多台灣領導人應訪問美國，更多美國政界領導人也應該多前往台灣訪問，以確保台旅法被充份執行，建立更深的連結，「台灣不能被作為談判籌碼」。

聯邦眾議院國會台灣連線共同主席Gerald E. Connolly在影片中提到去年完成立法的台旅法，指它不僅明確定義美台關係，並且向那些想傷害台灣的國家傳遞訊息：美國將為台灣及台灣的民主提供防衛力量。