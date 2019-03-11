烏龍麵也能拿來反毒？　日本海報笑倒一票網友

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）烏龍麵也能拿來反毒？日本網友近期在推特張貼在路上看到的反毒海報，內容呼籲癮君子以烏龍麵來代替毒品，以麵粉代替白粉。

日本香川縣街頭反毒海報。（來源：推特 @thisi2internet）

海報內容如下：

如何向毒品說「不」：SUTEKI方法

S：吸食烏龍麵而不是吸食毒品（Slurp udon instead of slurping drugs）

U：小心選擇欲食用的東西，就像選擇好的天婦羅（Use caution when picking what you consume, like choosing good tempura）

T：吃烏龍麵而不是吸毒（Take some udon instead of taking drugs）

E：開心地吃烏龍麵（Eat the udon happily）

K：吃飽後，愉快地回家（Kindly go home after you’re done eating）

I：寧可吃麵粉，也不要吃白粉（Instead of another white powder, have some wheat flour）

註：SUTEKI在日文中，意旨「超讚」

雖然海報內容令人哭笑不得，但也有其合理性。這張海報張貼在以烏龍麵聞名的香川線。

香川縣位於四國地區，雖為全日本面積最小的縣，烏龍麵消耗量卻是全國第一，因此又被稱為「烏龍麵縣」。而在台灣鼎鼎有名的「讚岐烏龍麵」正是指香川烏龍麵。

對此，日本網友打趣回應：「我猜海報的作者其實就是癮君子」、「這個意思是說烏龍麵成癮比較好嗎？」、「身為香川縣民，我道歉」。

還有細心的網友發現，上方中間的圖片中，男子根本是在偷拿別人的炸蝦。