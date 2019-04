烏龍麵也能拿來反毒？　日本海報笑倒一票網友

(台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導)烏龍麵也能拿來反毒?日本網友近期在推特張貼在路上看到的反毒海報,內容呼籲癮君子以烏龍麵來代替毒品,以麵粉代替白粉。

日本香川縣街頭反毒海報。(來源:推特 @thisi2internet)

海報內容如下:

如何向毒品說「不」:SUTEKI方法

S:吸食烏龍麵而不是吸食毒品(Slurp udon instead of slurping drugs)

U:小心選擇欲食用的東西,就像選擇好的天婦羅(Use caution when picking what you consume, like choosing good tempura)

T:吃烏龍麵而不是吸毒(Take some udon instead of taking drugs)

E:開心地吃烏龍麵(Eat the udon happily)

K:吃飽後,愉快地回家(Kindly go home after you’re done eating)

I:寧可吃麵粉,也不要吃白粉(Instead of another white powder, have some wheat flour)

註:SUTEKI在日文中,意旨「超讚」

雖然海報內容令人哭笑不得,但也有其合理性。這張海報張貼在以烏龍麵聞名的香川線。

香川縣位於四國地區,雖為全日本面積最小的縣,烏龍麵消耗量卻是全國第一,因此又被稱為「烏龍麵縣」。而在台灣鼎鼎有名的「讚岐烏龍麵」正是指香川烏龍麵。

對此,日本網友打趣回應:「我猜海報的作者其實就是癮君子」、「這個意思是說烏龍麵成癮比較好嗎?」、「身為香川縣民,我道歉」。

還有細心的網友發現,上方中間的圖片中,男子根本是在偷拿別人的炸蝦。