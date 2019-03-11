〈財經主筆室〉中國宣布大減稅　台灣有跟進必要嗎？

日前中國全國人大會議中宣布今年將大減稅，規模比起去年高逾5成，讓不少台商也跟著受惠，消息一出後讓台灣的工商團體也出面喊話，要求我國政府也應該比照降稅來激勵企業投資意願。不過，降稅若真能激勵企業擴大在台灣投資是好事，怕就怕降了稅後企業並不買單，降稅激勵投資若只淪為空話，降稅讓財政已見危機的政府在施政愈加艱難，最後只是苦了廣大的台灣民眾。

工商團體認為，降稅是這幾年國際趨勢，不管中國或美國，為了刺激經濟都選擇降稅，唯獨台灣背道而馳，政府若適度調減稅率有助企業投資，將可提高稅收、就業機會成長以及有助經濟，況且近年稅收都有超徵，政府應該適度的降稅。這一番話看似冠冕堂皇，但看看企業近年來在台灣增加投資現況，以及中美貿易戰發生後台商返台投資並不熱絡，降稅真的能夠達到企業增加投資意願嗎？不免令人擔心工商團體爭取降稅只是為了自肥。

雖然受到中美貿易衝突及蘋果訂單下滑兩大因素影響，台灣上市櫃公司2019年營運有轉弱的危機，但根據統計，全球景氣從2018年第4季起從高峰反轉，上市櫃公司12月又面臨傳統淡季、蘋果產品銷售不佳等不利因素，但累計2018年上市櫃公司全年營收合計仍達到35.15兆元，又再度刷新了歷史新高紀錄。

從獲利部份來看，2017年上市櫃公司全年的合計獲利達2.19兆元，年增率15.7%，當年度已創下歷史獲利新高，2018年前3季的獲利已達1.88兆元，較前一年度成長15.05%，即使第4季上市櫃獲利略為看淡，但市場預估全年獲利仍可望上看2.2兆~2.3兆元，又將再創下歷史新猷，2018年全年實際獲利金額，在4月1日財報公告截止日後即可揭曉。

上市櫃公司營收及獲利都頻創新高，賺的錢到底都花到哪裡去了呢？答案是大都發給股東了，而且大都是以現金方式分配給股東，根據主計處的統計，上市櫃公司股利發放比重，最近幾年以現金派發方式逐年攀高，民國100年現金股息比重為85.1%，104年開始突破90%比重，到了106年現金股息占股利比重竟然達到 95.5%，以台積電日前公布預估2019年將發放10元股利，而且全數都是現金股息來看，今年上市櫃公司發放現金股息比重又將再創新高。

台灣上市櫃公司的營收及獲利逐年創下新高，獲利分配上又以發放現金股息為主，現金的比重又高達95%以上，意味著賺到的錢大都以現金回饋給股東，企業將盈餘轉作資本作為投資資金的意願不高，心態上明顯就是情願將大把獲利放在股東口袋裡，也不願拿來投資，既然投資意願原本就不高，如今卻又要政府降稅來激勵投資，萬一政府順應工商團體的呼籲降了稅，企業獲利增加卻還是沒有增加投資，結果是肥了企業荷包卻苦了納稅人的稅收，顯然政府仍有從長計議的必要才對。