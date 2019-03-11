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想跟美洲豹自拍　女子慘遭攻擊

美國一名女子9日到亞利桑那州鳳凰城附近的動物園參觀時，突然越過護欄，想與一隻美洲豹自拍，結果遭到抓傷。

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By 李宛諭,台灣英文新聞－編輯
2019/03/11 10:08
美國一名女子因越過護欄，慘遭美洲豹襲擊。

美國一名女子因越過護欄，慘遭美洲豹襲擊。

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）美國一名女子9日到亞利桑那州鳳凰城附近的動物園參觀時，突然越過護欄，想與一隻美洲豹自拍，結果遭到抓傷。不過，園方於事後表示，不會安樂死這隻美洲豹。

《CNN》報導，這名女子到利奇菲爾德公園鎮（Litchfield Park）的「野生世界動物園」（Wildlife World Zoo）參觀，原本打算與一隻黑化症、年約5歲的美洲母豹自拍，卻遭到襲擊。

從影片可見，女子在遭襲擊後，痛苦地在地上翻滾，因此於左前臂留下至少一處傷口。

維克森（Adam Wilkerson）目擊了攻擊現場，並在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時說：「我聽到有人大喊『救命』，當時美洲豹將爪子伸出籠子，夾住女子的手，並刺進她的皮膚。」

為幫助女子脫困，維克森的母親用水瓶敲打籠子，分散美洲豹的注意力，維克森則趁機把女子拉走。

不過，動物園事後在推特上表示，美洲豹不會被安樂死。護欄為遊客和美洲豹之間，創造了幾公尺的緩衝區，且環繞整個展場。因此，除了慰問女子和其家人，園方也說明：「請理解我們為何要設置護欄。」

動物園園方推特聲明。（來源：Wildlife World Zoo 推特
美洲豹
自拍
攻擊
黑化症

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