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半年兩起重大空難 波音737-Max機型成眾矢之的

印尼獅子航空去年10月、衣索比亞航空今年3月的失事意外，都是波音737-Max 8型客機

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By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/03/11 10:01
波音737-Max 8客機（圖／美聯社）

波音737-Max 8客機（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的客機10日失事墜毀，然而客機是全新的，天候狀況也良好，外界不免將矛頭指向波音737-Max 8型客機，是否設計出了問題？

美聯社》報導，這架客機起飛不久即墜毀，令人聯想至去年10月印尼獅子航空（Lion Air）空難，同樣是波音737-Max 8型客機，起飛不久後即墜入爪哇海，189名乘客全數罹難。

兩起事件的墜毀方式有詭異雷同點，都是俯衝直墜，機身撞成碎片。其他相似點包括，起飛不久即出現問題、垂直上升速度不穩等，在在顯示飛機恐有控制系統方面的問題。

不過，美國國家運輸安全委員會前調查員Alan Diehl指出，目前仍在尋找黑盒子，尚不能驟下定論，不排除是其他原因造成失事，包括引擎問題、飛行員人為錯誤、載重量、鳥擊、機身受損等。

去年10月29日發生的印尼獅子航空空難，尚未確定失事原因，但調查人員正檢視是否因感應器出現錯誤訊息，而致使客機轉成自動鼻翼朝下模式。

737是波音（Boeing）史上銷售最佳之機型，Max是最新型號，裝載更多節省燃料之引擎。Max是波音用以與歐洲勁敵空中巴士（Airbus）相抗衡之新機，至今已交貨350架。
波音
737

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