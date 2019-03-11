2019年學童氣候變遷繪畫比賽開始報名嘍！「出動吧！能源小偵探」最大獎8,000元

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）一年一度的「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」開放報名嘍！今年的主題是「出動吧！能源小偵探」為主題，主辦單位歡迎國內外自小學四年級至國中九年級學生報名參加，獎金最高達新台幣8,000元，獲獎作品有機會在台灣桃園國際機場展出。

主辦單位台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，自2009年首次舉辦的「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，廣受各國中小學的教師及學生歡迎與重視，歷經推廣後至去(2018)年第八屆擴大至海外組報名，已累計高達約2萬人次報名參賽。今年以「出動吧！能源小偵探」作為繪畫主題，希望學生透過繪畫創作過程，增加國中小學生和大眾對節能減碳、環境保護等議題的國際觀及實際行動力。

主辦單位補充，經由國際性的繪畫比賽宣傳，不但提升教師、家長及海內外學生對氣候變遷相關議題的瞭解，亦加深民眾對合作單位在環境保護、節能減碳等議題付出的肯定，也讓學生自小就懂得善用資源、並加深節減碳的認知，讓實踐環保之能普及全民。

比賽報名繳件自2月28日起至4月20日止，最高獎金8,000元，獲獎作品有機會在桃園國際機場展出，讓國內外旅客看到孩子們的創作作品。詳細活動資訊及報名辦法，請至「2019第九屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」網站查詢，或致電:02-2768-2655。

▲「2019第九屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」宣傳海報。(圖片由台灣永續能源研究基金會提供)