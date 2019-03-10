【網拍情緣】貨車司機帶6輛拖車頭迎娶 新娘：「一輩子都不會忘」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）擔任貨車司機的李冠儒，去年(2018）春節期間在苗栗市擺放「梁教官請把韻晴嫁給我」求婚花圈引起話題。今天(10日)他成功以6輛拖車頭組成的迎親車隊將女友娶回家，新娘說：「一輩子都不會忘記」。

6輛掛有喜氣大紅花綵及囍字、愛心和粉紅絲帶裝飾的拖車頭車隊，今天浩浩蕩蕩從苗栗縣三灣鄉出發，前往苗栗市娶親，沿途吸引不少民眾目光。

新郎李冠儒指出，多年前在網路購買鞋子，與從事網拍的新娘梁韻晴約定面交，對她「一見鍾情」，但梁韻晴對他卻沒感覺。李冠儒只好繼續透過網購展開追求攻勢，讓對方逐漸發現自己的優點。

除了對新娘示好外，李冠儒也相當尊重長輩。雙方交往一段時間，準備論及婚嫁時，因女友父親為逢甲大學退休教官，李冠儒特別在梁韻晴住家社區前，擺設「梁教官請把韻晴嫁給我」、「韻晴嫁給我吧」求婚花圈，一擺就是一個月，深深打動女方家人。

迎親用的6輛拖車頭，每輛造價超過新台幣400萬元。中央社

李冠儒表示，因為他本身為貨運車司機，與梁韻晴交往過程中，2人經常一起「跑車、四處遊山玩水」。這次在貨運行老闆大力贊助下，請來6輛拖車頭，每輛造價超過新台幣400萬元，作為迎親車隊，希望給新娘一個「不一樣」的婚禮。

新娘子梁韻晴表示，看到新郎和迎親車隊上門，感到「很緊張、很特別」，一輩子都會記得這一刻；而陪嫁隊伍中的小花童，是由新娘平日飼養的流浪犬「賈斯汀」擔任(如下圖)，牠也成為婚禮中相當吸睛的焦點之一。

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