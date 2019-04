【最新】衣索比亞航空波音737墜毀157人罹難　黑盒子已尋獲

更新時間: 2019-03-12 18:05

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)​這兩天中國、印尼、衣索比亞與新加坡等多家航空公司,陸續宣布停飛波音737 MAX系列客機。澳洲今(12)日也跟進,宣布禁止737 MAX系列飛機在境內起降。​

由於澳洲本國航空公司並未採用此機型,受此宣告影響的,包括在當地設點且使用737 Max機型的新加坡勝安航空(Silk Air)與斐濟航空(Fiji Airways)。

更新時間: 2019-03-11 22:00

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)衣索比亞航空波音737 Max 8失事客機的黑盒子 ,11日已經被找到。雖然目前還不清楚這款新客機發生空難的真正原因,不過衣索比亞航空已經決定停飛所有同型客機。

今天稍早,中國和印尼已先後下令全面停飛波音737 MAX 8。

衣索比亞航空波音737墜毀 機上157人全數罹難

(更新時間: 2019-03-10 23:18 首次發稿: 2019-03-10 17:16)​

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)一架途經首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa),準備飛往肯亞首都奈洛比的波音737-800MAX客機,今天(10日)不幸墜毀,機上有149名乘客與8名機組員。

綜合BBC與CNN最新報導,衣索比亞航空公司發布消息稱,機上無人生還。航空公司表示,機上旅客分別來自35個不同國家。

根據航空公司官方推特公布的乘客國籍名單,初步了解並無台灣人,旅客國籍分別包括:

32名肯亞人、18名加拿大人、9名衣索比亞人、8名義大利人、8名中國人、8名美國人、7名英國人、7名法國人、6名埃及人、5名德國人、4名印度人、4名斯洛伐克人、3名奧地利人、3名瑞典人、3名俄羅斯人、2名摩洛哥人、2名西班牙人、2名波蘭人和2名以色列人。

此外,比利時、印尼、索馬利亞、挪威、塞爾維亞、多哥、莫三比克、盧安達、蘇丹、烏干達、葉門、吉布地、愛爾蘭、沙烏地阿拉伯、尼泊爾、奈及利亞公民各一人。

另有1人持聯合國護照,國籍目前仍不清楚。

衣索比亞航空公司的發言人表示:「目前確認事發時間,是當地時間早上8時44分。」當時飛機才起飛6分鐘。

BBC引述一名目擊者表示,​客機墜毀時曾發生爆炸並引發熊熊烈火。​

目前救難工作仍在進行。據報導這架客機4個月前才交機,是一架全新的客機。失事原因仍待調查。

