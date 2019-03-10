珍妮佛羅培茲「梅開四度」　將與A-Rod步紅毯

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）美國職棒大聯盟前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里格斯，求婚成功。演歌兩棲的美國藝人「翹臀珍」珍妮佛羅培茲，將梅開四度！

小倆口在Instagram平台上傳的照片中，可看到珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）左手無名指戴著一顆超大鑽戒。羅德里格斯（Alex Rodriguez）9日透過po文宣布「她答應了」。珍妮佛羅培茲也在自己的IG帳號分享這張照片。

49歲的珍妮佛羅培茲，和43歲的羅德里格斯自2017年開始交往。A-Rod是趁兩人在巴哈馬度假時，提出求婚。親朋好友看到訊息，都感到「超級高興」！

目前擔任ESPN周日晚間職棒節目分析員的​羅德里格斯，今年(2019年)1月接受美聯社訪問時曾說，他和珍妮佛羅培茲有許多共同點，「我們都在紐約出生、都來自移民家庭、各有兩個小孩、也都是拉美裔－她來自波多黎各，我來自多明尼加。我們都經歷過人生的起起伏伏，但同樣都是40多歲的我們，盡量讓自己好好地過日子，同時適時回饋正面情緒、讓愛傳出去」。

珍妮佛羅培茲這次是梅開四度， 羅德里格斯則將是第2次步入禮堂。​



翹臀珍6小時前在instagram秀出婚戒 ( 圖/IG)