北韓也有選舉！？他們居然「這樣」投票

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）選舉對於住在民主國家的我們來說應該不陌生，但是你知道像北韓這樣的獨裁國家居然也有選舉嗎？

綜合《BBC》等外媒報導，包括最高領導人金正恩在內的北韓選民，今(10)日前往投票所選舉形同「橡皮圖章」的最高人民會議(Supreme People's Assembly)700名代表。不過跟一般民主國家不同的是，每個選區的選票上永遠只會有一名當局內定的候選人，得票率百分之百，不必等待開票就能得知結果。

根據國家規定，凡是年滿17歲的北韓人民都強制要到投票所投票，越早到投票所報到表示人民對國家愈忠誠，因此投票所外排隊的隊伍，總是綿延不絕，大家都想證明自己對國家是極度忠誠的。

進到投票所後，人民會拿到一張只印有「一個名字」的選票，他們不必圈選候選人，只要直接把票投入票匭就行了。

其實投票所還設有另一區秘密投票處，人民可以選擇在那裡把候選人的名字劃掉，不過這麼做隨之而來的風險，可能是秘密警察會將其列入精神異常人口，並受到特別「照顧」。

投完票之後，北韓人民必須加入投票所外的啦啦隊，表達自己給國家英明領導階層投下神聖一票的感動。

而北韓政府正是利用這種強制性投票，來監控國內可能逃往中國的人口。

有媒體引述專家指出，由於美國總統川普和北韓領導人金正恩在越南河內舉行的第二次高峰會破局，因此北韓希望藉此次選舉加強國內人民團結，以及堅決擁護最高領導人的決心。