高雄觀光局長潘恆旭證實中國將贈貓熊 北市動物園「祝福」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市長韓國瑜3月底將赴中國4城市交流，日前中國全國人大代表、全國台聯副會長許沛提出贈送貓熊給高雄的建議。高雄觀光局長潘恒旭10日證實此事，並表示會成立「熊貓小組」，迎接「雄雄」、「融融」來高雄。

香港中評社9日報導，全國人大代表、全國台聯副會長、同時也是重慶台聯會長的許沛表示，她在兩會上建議向高雄市贈送大熊貓(編按：台灣稱「貓熊」，中國稱「熊貓」) ，藉此搭起重慶動物園與壽山動物園之間的橋樑。

對此，中央社引述高雄壽山動物園管理中心主任莊絢智今(10)日表示，貓熊有其生長環境及條件，動物園樂觀其成，將成立小組研議並籌備相關事宜，包括環境、食物來源等。

莊絢智表示，貓熊輸出需經中國中央林業部門許可，所以相關輸出，仍要視中國方面的決定。

報導指出高雄市觀光局長潘恆旭，除證實將成立貓熊小組，並在臉書貼出貓熊照片，還寫著「融融？雄雄？」，且指是致贈兩隻貓熊給高雄，「一對公母貓熊雄雄和融融要來高雄了！」據了解「融融」是7歲的母貓熊，「雄雄」是8歲的公貓熊。

中央社引述參與籌備相關事務的工作人員表示，將與重慶動物園等方面聯繫，擬訂完整計畫，目前可能致贈1公1母兩隻貓熊給高雄，但不確定是否命名為融融或雄雄。

根據《自由》報導，台北市立動物園今對此表示「祝福」，並提及，例如澳門、新加坡等地，也是在台北之後取得照養貓熊的機會，大家都會進行經驗交流，未來高雄若需協助，可給予必要的幫忙，沒有甚麼問題。

報導指出，中國在2008年12月23日贈送大貓熊「團團」與「圓圓」給台北，曾經歷一番波折。中國2006年發起貓熊命名投票，選出「團團」與「圓圓」，當時執政的民進黨政府認為貓熊命名具統戰疑慮，藉機「吃台灣的豆腐」，因此拒絕接受。

「團團」與「圓圓」直到國民黨執政，才在2008年來台，並在2013年7月6日生下「圓仔」。而台灣則在2011年4月16日，回贈中國一對長鬃山羊與台灣梅花鹿。