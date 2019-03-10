政院規劃兩年增補4千名警察　分發至警政署及六都

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）行政院日前跨部會協商後，決定今、明兩年全國將增補4,200名警察，並分發至警政署及六都等地方縣市，各縣市則依實際需要提報所需警力，並負責編列經費，政院認為，經適度控管後應不至於造成地方政府的財政負擔。

根據自由時報報導，行政院日前經邀集內政部、主計總處等跨部會數度協商，並初步決定今、明兩年全國要進用4,200名警察。新增警力將分發至警政署及全國各縣市，尤其是六都等都會區。分發至警政署的新警力由中央負擔所需經費，分發到各縣市的新警力，則由縣市政府負責編列經費。

上（2）月六都市長才在行政院院會中反應，各縣市增加的警力將對地方造成很大的財政負擔，盼行政院補助經費；若地方政府因財政困難拒收新進警察，將有可能造成流浪警察的問題。內政部隨後表示，所有警力需求已有估算過，絕對不會有流浪警察的情形發生。

而報導指出，行政院認為，未來全國各縣市編列的新警力經費，若造成地方年度財政的收支差短，中央將以給地方的一般性補助款來彌平差短，不過通常六都不致於發生收支差短的情形。

目前，內政部已透過警政署請各縣市警察局依實際需要提報所需名額，各縣市警局也已回報予該縣市首長，而未來內政部也將與全國各縣市進行溝通。