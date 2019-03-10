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蘭嶼小飛魚獲邀波蘭演出　努力募款盼不卡關

電影「只有大海知道」探討達悟族孩子「失根與尋根」

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By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2019/03/10 11:46
蘭嶼小飛魚歌舞團隊，獲邀前往波蘭國際兒童民俗藝術節演出（圖/小飛魚臉書）

蘭嶼小飛魚歌舞團隊，獲邀前往波蘭國際兒童民俗藝術節演出（圖/小飛魚臉書）

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）電影「只有大海知道」感動人心，也讓蘭嶼之美被大家看見，蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊，日前獲邀前往波蘭國際兒童民俗藝術節演出，但目前高昂的出國經費尚無著落。然而，小飛魚不放棄希望，依舊努力練習並加緊募款，期待家鄉之美站上國際舞台。

受到民眾喜愛的電影「只有大海知道」，以椰油國小舞蹈隊改編，探討達悟族孩子「失根與尋根」電影。這次，更受到波蘭國際兒童民俗藝術節的邀約，即將於今年7月前往演出。

綜合媒體報導，指導老師顏子矞帶領椰油國小的小朋友，把握每一天加緊練習，連例假日也不放過。顏子矞說明，這是部落的大事，大家都很重視，也很高興。

顏子矞說明，小飛魚團隊抱持著「先練了再說」的態度，日前接到波蘭Nowy Sacz國際兒童民俗藝術節演出的官方邀請函，小飛魚終於有機會飛到波蘭，雖然目前旅費尚無著落，但機會是留給準備好的人，尚未接到正式公文前，小飛魚就有預感開始加緊練習。

雖然高達3、400萬元的出國經費目前仍在籌措中，負責指導的老師顏子矞透露，波蘭到蘭嶼有多遠？要花多少錢？該不該帶著小島的孩子做這個夢？其實他真的也沒有把握。

然而，不氣餒的小飛魚們為了募得出國表演的經費，拍了一系列美麗的宣傳照，將會做成明信片、書卡、月曆或海報。小飛魚也邀請支持他們的朋友，於照片下面按讚或留言，選出大家心目中最喜歡的作品，他們將挑選最受歡迎的製作成義賣品，更多詳情請上臉書專頁查詢。


「只有大海知道」預告（影/Youtube）
蘭嶼
小飛魚

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