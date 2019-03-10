紐約會僑胞　林右昌：民進黨應成為華人的民進黨

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）基隆市長林右昌8日啟程訪問美國，在當地時間9日抵達紐約後，便前往當地台灣會館與上百名台僑會面並發表演說。林右昌表示，未來的民主進步黨不能只是台灣的民進黨，應結合海外具有相同價值的人，成為世界華人的民進黨。

林右昌展開為期11天的訪美行程，首站便來到位於紐約皇后區的台灣會館與上百名僑胞交流，並以「台灣政情分析與展望」為題發表演講。

根據基隆市政府會後新聞稿，林右昌表示，過去台灣人及民進黨內比較不關心海外的議題，例如香港、西藏及新疆等，但未來的民進黨應連結世界上具有相同價值的人來擴大力量，一起支持台灣。

林右昌也以民進黨前代理主席的身份首度提出民進黨未來的新路線，他認為儘管民進黨在海外有黨部，過去卻發揮不了什麼作用，民進黨需要加強海外的力量，應該要從本土的、台灣的民進黨蛻變成華人的民進黨。

林右昌強調，民進黨過去對台灣民主有很大的貢獻，因為民進黨的價值就是反專制、反獨裁、反威權。此外，民進黨另一個很重要的政治基礎，就是強調台灣本土的價值。

林右昌也提及，去年底民進黨在九合一選舉中大敗，黨內必須承認這個結果，遇到挫折其實最應該檢討的是自己，「如果自己夠強」，失敗就不會產生；有政績不一定有選票，但沒政績一定不會有支持。

林右昌此行共將造訪五個城市，首站在紐約，之後還會前往華盛頓、費城、鹽湖城及西雅圖。