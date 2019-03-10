傳統布袋戲星國華麗登場　新加坡猴紙劇坊改編京劇

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新加坡猴紙劇坊改編京劇「花田錯」，全劇使用台灣精緻華麗的布袋戲偶演出，該劇的戲偶雕刻師邀請到雲林的徐建彰擔綱。

中央社報導，新加坡猴紙劇坊近日在新加坡藝術學院劇場進行為期3天演出，徐建彰受邀為戲偶操刀，除保留傳統元素，更結合動漫與電玩等造型，全方位提升布袋戲偶的視覺造型與質感。

徐建彰的父親徐炎卿是台灣第一代戲偶雕刻師，從小耳濡目染的徐建彰也是布袋戲迷，圍繞在父親身旁，學習如何雕琢栩栩如生的戲偶，如今肩負傳承戲偶文化的使命。他在2014年成立台灣首座布袋戲製作園區，希望更多人了解戲偶製作工藝。

新加坡鮮少見到台灣的戲偶，徐健彰對台灣傳統文化跨海新南向，感到與有榮焉。

徐建彰表示，新加坡幾乎沒有製作傳統布袋戲偶師父，猴紙劇坊擔心傳統戲偶文化出現斷層，他才受邀為劇坊製作大型戲偶。雙方經過4年交流，先後製作「寶蓮燈」、「神筆馬良」、「真假孫悟空」，這次則改編經典京劇「花田錯」。

徐建彰表示，這批戲偶在設計之初融合動漫與手遊等流行元素，大幅提升華麗質感，進一步吸引新加坡年輕人觀賞演出，演繹故事情節也達到文化傳承效果。

「花田錯」劇情幽默、人物詼諧，猴紙劇坊劇情安排，劉家小姐玉燕在花田盛會與白面書生卞磯一見傾心，返家告知父母，眼看即將幸福圓滿之際，糊塗管家竟陰錯陽差請來小霸王周通，鬧出不少笑話。



（圖/Paper Monkey Theatre facebook）