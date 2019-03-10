預防兒虐　立院修兒少法拚18日完成初審

防止兒虐，兒少相關修法列為立法院本會期優先法案。立法院社福及衛環委員會召委、中國國民黨立法委員徐志榮表示，兒少法修正草案力拚3月18日完成初審出委員會，提報院會討論。

徐志榮日前擔任輪值召委時，安排審查兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案，朝野立委提案從37案增至40案。後來院會報告事項又通過將包括親民黨團及民進黨立委陳曼麗、劉建國等人新增提案交付社福及衛環委員會審查，朝野立委有關兒少法的修法提案累計多達40餘案。

在新增付委的兒少法修正草案提案中，為加強公權力介入受虐兒少的保護，親民黨團提出第70條條文修正，主張明定直轄市、縣（市）主管機關得要求警政、戶政、財政、教育、司法或其他相關機關或機構協助進行兒少訪視、調查及處遇。

陳曼麗則是提案主張，鑑於近年兒虐事件頻傳，造成數起無法挽回悲劇，應透過立法以強化兒少安置後的處遇機制。另針對於兒虐現場無作為者，或應通報而未通報的單位，恐剝奪兒少獲救的機會，因此應加重罰則以確保社會大眾通報責任。

另外，考量兒虐事件發生現場，可能不僅施虐者，會有他人同時在場，劉建國主張規範，在場者雖無參與施虐，也應負擔起阻止施虐繼續發生的責任。不應默許兒虐行為持續發生，即便當下無法制止，仍應積極通報主管單位對兒少進行保護；他因此提案，未予以制止、通報或協助保護者，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

立法院社福及衛環委員會日前初審時，由於知悉還會有立委提案，加上多位提案立委未與會表示意見，因此朝野立委初審只通過不到10條條文，近40條條文保留，留待第2輪討論再作決定，但有共識要在下次審查完竣、出委員會，提報院會。

徐志榮將於18日再任社福及衛環委員會輪值召委，他告訴中央社記者，防止兒虐是社會關心的重大議題，將力拚兒少法修正草案18日出委員會，提報院會討論。

徐志榮說，保護兒童少年平安健康長大，是大人們的基本責任。兒少法也是他首次擔任召委所排的第一個法律案，希望朝野同心協力一起為捍衛兒少權益打拚。

徐志榮表示，防止兒虐事件，修法只是一小步，更期待未來修法完成後，各級行政部門能確實執行各項保護工作，讓國家未來的主人翁能平安快樂長大。