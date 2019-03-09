戴資穎擊敗山口茜 力拚全英羽賽3連霸

世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽四強賽以21比13、10比21、21比8，擊敗日本羽球一姊、世界排名第5的山口茜，晉決賽，明天將爭奪冠軍，距離3連霸只剩一步之遙。

戴資穎過去兩年都在全英羽球公開賽女單稱后，今年尋求3連霸，也將挑戰自2007年中國名將謝杏芳後，首位締造3連霸的女單球員。

戴資穎和山口茜過去14度交手，戰績7勝7敗打平，不過近兩次都是戴資穎落敗，分別為去年10月的法國羽球公開賽決賽，以及12月的BWF世界巡迴賽總決賽預賽，小戴因傷退賽，山口茜無疑是小戴衛冕之路碰上最強勁的對手。

去年全英羽球公開賽冠、亞軍之戰陣容的戴資穎和山口茜，這次提前在4強賽交手，去年小戴以22比20、21比13勝出。今年雖然被逼入第3局，但戴資穎拿下勝利，替前兩次對決失利扳回一城。

今天比賽第一局，戴資穎一開始就以快節奏接連奪分，施壓山口茜，雖然山口茜慢慢把比數追上，但仍頻頻失誤，被戴資穎完全制壓，以21比13結束第一局。山口茜在第二局一開始仍沒有找回節奏，臉上露出沮喪神情，但她沒有喪失鬥志，在熱身完畢後，開始逆轉得分，小戴也出現幾個失誤，讓山口茜以21比10拿下第二局。

戴資穎這次在全英羽球公開賽第一次被逼入第3局，但她穩住心態，接連犀利奪分，精彩表現讓講評比賽的主播連讚，「不要忘了，這是世界第一」。

小戴的比數進入二位數之後，山口茜似乎已經失去平衡，比數一面倒，戴資穎最後以21比8拿下第3局，47分鐘結束比賽。

戴資穎明天將對決中國選手陳雨菲和日本選手奧原希望對戰的得勝者。

全英羽球公開賽總獎金100萬美元（約新台幣3105萬元），是世界巡迴賽超級1000大賽，也是年度僅次世界羽球錦標賽的頂級賽事，素有「小世界盃」美名。世界巡迴賽超級1000大賽整季僅3站，包括全英、印尼與中國公開賽。