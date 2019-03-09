芭比娃娃60歲 推名人芭比彰顯女性價值

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）女孩最愛的芭比（Barbie）娃娃60歲了！3月9日是芭比誕生的日子，為了慶祝這一甲子以來芭比的演進與創新，廠商美泰兒（Mattel）公司推出了一系列人物，彰顯各行各業女性之貢獻。

《路透》報導，芭比娃娃首次於1959年3月9日在紐約玩具展亮相，如今60年過去了，廠商特別製作了多款名人芭比，凸顯女性在各個領域的亮眼表現，以及帶給世人的啟發，包括日本網球女將大坂直美、美國演員與維權份子雅拉莎西迪（Yara Shahidi）等人。

許多藝人與藝術家都曾以芭比為主題進行創作，知名畫家安迪沃荷（Andy Warhol）為芭比繪畫，丹麥水叮噹合唱團（Aqua）1997年推出的單曲「芭比娃娃」（Barbie Girl）也蔚為經典，連巴黎羅浮宮都曾舉辦芭比大展。

CNN指出，每分鐘可售出100個、每年銷量破5,800萬個娃娃的芭比，從1959年一襲黑白相間的泳裝亮相，問世至今，儼然已成為千面女郎，演繹了200多種職業。2016年，不敵外界對其過分扭曲女性身材的批評，美泰兒一舉推出了33款新芭比，有高有矮，也有肉感體態，涵蓋7種膚色、22種眼球顏色，以及24種髮型，就是要順應女性自覺革命，不只有九頭身芭比，讓所有女孩都能接受自我，勇敢做自己。

芭比慶60歲（圖／美泰兒）