國道遊覽車翻覆5重傷28輕傷 肇因疑轎車失控擦撞

國道3號南下192公里和美路段今天傍晚發生遊覽車翻覆意外，遊覽車簡姓駕駛表示，有一輛轎車失控擦撞護欄，遊覽車閃避不及才失控翻車。

彰化縣消防局勤務指揮中心值班消防隊員表示，下午4時43分接獲報案指國3南下192公里處有遊覽車翻覆，消防局立刻出動14輛消防車、19輛救護車，79名消防員前往現場處理。

遊覽車上33人（含司機）全送醫，其中28人輕傷、5人傷勢較重仍在彰化基督教醫院與彰化秀傳紀念醫院急救，其餘乘客及司機被送往彰基、秀傳及台中光田醫院等醫院。

彰基醫院發言人周志中表示，重傷病患中，其中一名80多歲婦人到院時瞳孔對光沒反應，腦部受重傷、肋骨骨折，經插管後正進行手術；一名65歲男子抵達醫院時雖意識清醒，但男子頸椎曾動過手術，又說自己頭暈，除緊急固定頸椎，也安排男子接受檢查。

彰化秀傳醫院說，傷患大多有骨折、血胸等傷勢；至於轉送到台中市的傷患中，其中童綜合醫院收治4名傷患，意識清楚，治療後留院觀察；台中光田綜合醫院收治9名傷患，大多是頭部挫傷和手部骨折等。

彰化縣消防局表示，遊覽車從高雄市出發前往苗栗縣參加法會後回程時，行經國3南下和美路段，突然失控翻覆。

簡姓駕駛說，有輛轎車先失控撞上護欄，他要閃避卻來不及反應，遊覽車失控才會翻覆；有乘客則說，車禍發生時，大多數乘客都在睡覺，只感覺到天翻地覆，根本搞不清楚發生什麼事。

駕駛轎車的賴姓男子目前仍在接受治療。

內政部警政署國道公路警察局第七公路警察大隊表示，已請簡姓駕駛到隊部做筆錄，等賴姓男子狀況穩定後也會請賴姓男子說明，以釐清意外發生經過及原因。

事故遊覽車牌號碼為320-RR，據監理服務網資訊，這輛車為公元2006年6月出廠，無逾期檢驗或違規未結案情形。