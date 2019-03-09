桃捷日本阪神列車啟航 彩繪花布、美食推台灣觀光

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）桃園捷運公司於日本阪神電鐵推出彩繪列車，今（9）日正式啟航，車身彩繪台灣文化與美食，在全長106公里的阪神電鐵支線上往返行駛，讓日本旅客看見台灣之美。

阪神限定的桃捷列車，從奈良出發，姬路為終點，途經大阪、神戶、甲子園、難波、梅田等許多日本重要地點。桃捷盼透過此活動，大力行銷台灣旅遊。

桃捷總經理蒲鶴章表示，桃園捷運和阪神電鐵今年1月21日簽署合作意向書，藉聯合行銷提升彼此運量與國際知名度。他並於開幕式上邀請日本旅客於4月春暖花開之際，造訪台灣搭乘機場捷運，來趟桃園桐花季、海芋季之旅。

由於桃園市是台灣客家第一庄，此次桃捷彩繪列車的主視覺，即以客家花布為主體。列車車體外觀依台灣和桃園的特色採不同設計，像是台灣文化車廂以特殊的民間信仰，太子爺、神轎、天燈為代表。台灣美食車廂則是以湯包、芒果冰、雞排、珍奶等非吃不可的台灣小吃串起。

桃捷阪神彩繪列車（圖／桃捷公司）

桃園美食車廂以水蜜桃、大溪豆乾、花生糖和客家菜包上榜。桃園景點車廂則是以桃園國際機場、石門水庫、大溪老街等兼具時尚、文青、懷舊氛圍的熱門景點交錯出桃園之美。

車廂內地板則以台灣古厝磚瓦為主軸，搭配充滿懷舊回憶的跳房子遊戲，手拉環則以採色彩繽紛的熱氣球，寫上遇見幸福夢想升空。車廂內橫幅海報以野柳女王頭、三義龍騰斷橋、澎湖及日月潭等台灣著名代表景點，展現台灣觀光魅力。

彩繪列車將持續運行一年，桃捷也同步於阪神電鐵的甲子園車站、梅田站、神戶站刊登月台廣告及燈箱廣告。此3個車站是阪神電鐵的大站，每日共有32萬人次進出。

桃捷阪神彩繪列車（圖／桃捷公司）