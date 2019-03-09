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蔡英文將接見美宗教大使 凸顯台美價值同盟

適逢台灣關係法40年，美方派宗教大使出席台灣宗教自由會議，展現台美友好

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By 政治組,台灣英文新聞
2019/03/09 14:32
美宗教自由大使布朗貝克（圖／twitter.com/irf_ambassador）

美宗教自由大使布朗貝克（圖／twitter.com/irf_ambassador）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣將於11日舉行第二屆宗教自由會議，今（9）日黨政人士證實，總統蔡英文除了應邀致詞外，亦將於同日接見美國宗教大使布朗貝克（Sam Brownback）。

中央社報導，11日台美雙方將合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話，由美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）代表出席。適逢台灣關係法40週年，以及台灣旅行法生效1週年，這場宗教自由會議，格外受到關注。

黨政人士透露，美國指派部長級的宗教自由大使布朗貝克來台，出席全球宗教自由會議在海外的首場會議，明確表達了美方立場，向國際社會釋出訊息，美國與台灣在自由民主上是價值同盟。

據報導，與此同時，外交部長吳釗燮也正在「洛杉磯世界事務協會」（Los Angeles World Affairs Council, LAWAC）進行「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」（Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific）演講。

在美中貿易角力、區域印太戰略架構儼然成形之時刻，黨政人士認為，這場宗教自由會議選在台灣舉辦，宣示了台灣是美國戰略同盟之夥伴。

布朗貝克將先赴香港就中國宗教自由發表演說，並會見當地宗教領袖、宗教團體等人士，討論中國反宗教自由之形勢下應如何因應。接著布朗貝克將轉往台灣，參加2019年區域宗教自由論壇（2019 Regional Religious Freedom Forum），就印太區域宗教自由公民社會對話發表演說。

台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜亦證實，將與布朗貝克會面，正由AIT安排中。
布朗貝克
宗教大使
臺灣關係法

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