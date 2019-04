蔡英文將接見美宗教大使 凸顯台美價值同盟

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)台灣將於11日舉行第二屆宗教自由會議,今(9)日黨政人士證實,總統蔡英文除了應邀致詞外,亦將於同日接見美國宗教大使布朗貝克(Sam Brownback)。

中央社報導,11日台美雙方將合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話,由美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownback)代表出席。適逢台灣關係法40週年,以及台灣旅行法生效1週年,這場宗教自由會議,格外受到關注。

黨政人士透露,美國指派部長級的宗教自由大使布朗貝克來台,出席全球宗教自由會議在海外的首場會議,明確表達了美方立場,向國際社會釋出訊息,美國與台灣在自由民主上是價值同盟。

據報導,與此同時,外交部長吳釗燮也正在「洛杉磯世界事務協會」(Los Angeles World Affairs Council, LAWAC)進行「台灣:美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」(Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific)演講。

在美中貿易角力、區域印太戰略架構儼然成形之時刻,黨政人士認為,這場宗教自由會議選在台灣舉辦,宣示了台灣是美國戰略同盟之夥伴。

布朗貝克將先赴香港就中國宗教自由發表演說,並會見當地宗教領袖、宗教團體等人士,討論中國反宗教自由之形勢下應如何因應。接著布朗貝克將轉往台灣,參加2019年區域宗教自由論壇(2019 Regional Religious Freedom Forum),就印太區域宗教自由公民社會對話發表演說。

台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜亦證實,將與布朗貝克會面,正由AIT安排中。