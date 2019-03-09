解決鈴木一朗！旅美投手曾仁和首無失分

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）美國職棒芝加哥小熊旅美投手曾仁和，今（9）在對西雅圖水手的熱身賽中，中繼2局沒被敲出安打無失分，還讓鈴木一朗擊出滾地球出局，此為曾仁和熱身賽首度無失分。

綜合媒體報導，效力於美國職棒芝加哥小熊隊的台灣投手曾仁和，相隔八天於春訓熱身賽再登板，對西雅圖水手隊投兩局無失分，無安打加上一次三振，完美壓制打線，還讓日籍球星鈴木一朗敲出滾地球出局。

曾仁和於第3局上場投球，第一個打席就對決鈴木一朗，讓他擊出二壘方向滾地球出局，隨後連續用游擊滾地球以及三振製造3上3下。

第4局曾仁和續投，面對水手隊中心打線，讓布魯斯（Jay Bruce）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）都敲出飛球出局，隆恩（Shed Long）則擊出一壘方向滾地，連續兩局都讓對手3上3下。

總計曾仁和中繼2局沒被敲出安打，還送出1次三振無失分，拿下中繼點，這是他熱身賽出賽3場以來首度無失分，防禦率稍降至15.43。之前曾仁和曾於2月24日先發投2局，被敲出4支安打，失掉2分；1日則是0.2局被敲4支安打，失掉6分。

鈴木一朗今天先發打第9棒、守右外野，2打數沒有敲出安打，吞下1次三振，終場小熊以9比3擊退水手。