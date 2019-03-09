移民署啟動合作機制　守護留學生求學夢

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）內政部移民署與檢察官、教育部及勞政單位合作保持密切聯繫，守護在台留學生權益。

有鑒於近日發生菲律賓籍學生被迫工作事件，內政部移民署於今(9)日呼籲，就業服務法第50條規定：外國留學生工作時間除寒暑假外，每星期工作時數最長為20小時，雇主如聘僱外籍學生須特別注意，以免違反相關法令規定。

內政部移民署非常重視育達科技大學菲律賓籍學生超時工作事件，案發後即啟動跨機關合作機制，由該署中區事務大隊苗栗縣專勤隊，會同苗栗縣政府勞動及青年發展處及勞動部勞保局至學生工作場所訪視，發現學生每週工作約40小時，已超過法定20小時規定，初步研判有超時工作情事，相關單位將持續釐清案情，以保障學生權益。

另外，學生們因超時工作事件曝光後，都非常擔心會被遣送回母國，內政部移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊、教育部次長劉孟奇及苗栗縣政府勞政機關等相關政府官員，特別於近日赴育達科技大學向學生們說明相關規定，讓學生們能安心留在台灣完成學業。

內政部移民署將持續蒐集相關資料，並與檢察官、教育部及勞政單位保持密切聯繫，亦透過志工對受害學生來台後之遭遇表達關切並提供協助，特別注意保護學生隱私及在台合法求學權益。