全球第二座！WSI台灣能力建構中心　協助新南向技能發展

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）國際技能競賽常務理事會將首度在台灣召開，將與勞動部發展署簽訂合作備忘錄，於台設立全球第2座能力建構中心，協助新南向、非洲等國家的技能發展。

每2年舉辦一次的國際技能競賽（WSI），於1950年由西班牙發起舉辦，目前組織會員國超過70個國家（地區），秘書處設於荷蘭。藉由國際技能競賽大會及研討會等活動，增進各國青年技術人員之相互觀摩、瞭解與切磋，加強國際間職業訓練與職業教育資訊與經驗之交流，進而促進各國職業訓練與職業教育之發展。

台灣自1970年起參加該組織，自第20屆國際技能競賽大會起，每屆均派選手參加，成績表現優異，深獲國際間之重視。因此1993年第32屆國際技能競賽由我國主辦，於1993年7月19日至8月2日在台北舉行，競賽過程順利，大會圓滿成功。

中央社報導，該組織成立69年以來，常務理事會將首度在台灣召開，期間將與勞動部發展署簽訂合作備忘錄，在台設立全球第2座能力建構中心，協助新南向、非洲等國家的技能發展。

勞動部次長、同時也是WSI副會長的林三貴表示，WSI下週將首度來台召開常務理事會，包含會長、副會長及常務理事等都將來台。

WSI會長等人除了來台召開常務理事會之外，此行更重要的是將與勞動部勞動力發展署簽署合作備忘錄（MOU），將在台灣設立全球第2座能力建構中心。

林三貴說，能力建構中心未來將協助新南向、非洲等國家的技能發展，包含技術諮詢、協助訓練、成立某些職類的訓練中心，像是台灣強項的木工、機械等。

第44屆國際技能競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，我國選派47位選手參加42個職類競賽，與他國共58個國家（地區），1251位選手競爭。最終，我國選手共獲得4面金牌、1面銀牌、5面銅牌及27個優勝獎，總獎牌含優勝名列世界第4名。



下一屆的國際技能競賽由俄羅斯喀山(Kazan)主辦，將於2019年8月22日至8月27日舉行。