豬瘟疫情嚴峻 東南亞5國入境旅客全面查驗手提行李

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）有鑑於越南非洲豬瘟疫情持續蔓延，擴及該國10省份，鄰國風險亦高，農委會防檢局今（9）日宣布，即日起擴大東南亞入境旅客手提行李X光查驗，全面清查來自越南、柬埔寨、寮國、緬甸及泰國之旅客行李。

根據防檢局，目前桃園機場由於人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對高風險地區之中國（包括香港、澳門）旅客 ，於1月16日起由航警局與防檢局共同執行全面檢查，2月2日起啟用X光機。其他機場則已對所有入境旅客託運及手提行李由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行全面檢查。

自2月15日通報越南入境旅客違規攜帶豬肉產品檢出非洲豬瘟病毒基因後，桃園機場自當日18時起即開始全面檢查越南入境旅客隨身手提行李。隨著越南疫情快速蔓延，防檢局於2月20日增列自柬埔寨、寮國及2月23日增列緬甸入境旅客手提行李全面檢查。

應變中心指出，泰國與這些國家有地緣接壤，且為重要轉機地點，疫病傳播風險不容忽視 ，防檢局決定自9日零時起，再增加自泰國入境桃園機場旅客手提行李X光機檢查作業。

應變中心提醒民眾，自越南入境台灣違規攜帶豬肉產品，第1次開罰新台幣20萬元，第2次就開罰100萬元，外來人士遭罰未繳清者拒絕其入境。若是從柬埔寨、緬甸、寮國及泰國攜帶豬肉產品入境，由於這些國家尚未發生非洲豬瘟，依據防檢局裁罰基準，第1次裁罰3萬元，第2次及第3次分別裁罰30萬及100萬，處罰也相當重。