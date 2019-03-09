中國GDP數據造假　浮報2個百分點

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）芝加哥大學學者在華府智庫發布的最新研究指出，中國官方公布的國內生產毛額（GDP）數據造假，灌水約12%，每年的經濟成長率也被浮報大約2個百分點。

中央社報導，據「金融時報」報導，芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）經濟學者謝長泰、香港中文大學學者宋錚等人近日在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）發布的報告，顯示各界長久以來懷疑中國經濟數據可能高估的猜測有所依據。

中國去年的GDP成長6.6%，創下1990年來新低，報告中也指出，中國真正的經濟放緩程度可能比官方宣稱的更加嚴重。

雖然報告是針對2008年至2016年的中國經濟數據進行分析，不包括去年度GDP數據，但若去年虛報程度和2016年相同，中國去年的實際GDP大約要從官方宣稱的90兆人民幣，扣掉約10.8兆人民幣（約1.6兆美元）。

中國政府相當重視數據指標，這是繼承自前中共領導人毛澤東的計劃經濟，卻也導致GDP成長率變成政治敏感數字，共產黨依據各地GDP成長率，來評估地方幹部表現。

謝長泰表示：「地方政府若是實現成長和投資目標就會獲得獎勵，因此有動機去扭曲地方統計數字。」

多年來，中國各省的GDP總和，竟然超越全國數據，地方數據顯然灌水。中國國家統計局（NBS）先前坦承，「部分地方的統計數據造假」，中共中央也在2017年指責東北三省（黑龍江、吉林、遼寧）的GDP數據造假。

報告指出，地方政府亂報GDP數據早已不是秘密。在2003年之前，中國國家統計局會把數據上調，2003年之後則把數據下修。但根據分析，2008年之後，地方政府的虛報情形越來越誇張，國家統計局調整的幅度卻沒有跟上。

因此，學者推估，在2008年至2016年之間，中國的名目國內生產毛額（nominal GDP）成長率每年大約被虛報1.7%，因此2016年的經濟規模應該比官方數據小12%。同期的GDP成長率也被浮報大約2個百分點。