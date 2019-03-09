中美貿易談判「兩會」後有望　避免川習會無成果

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導） 中美貿易談判有望於「兩會」後再度登場，地點就在北京。但美國總統川普的反覆讓中方很憂心，因此，除非有足夠細節確定最終會達成協議，否則不會讓中國國家主席習近平前往美國赴「川習會」。

中央社報導，綜合中國國務院主辦的中央直屬黨報「經濟日報」旗下微信公眾號「陶然筆記」以及紐約時報引述消息來源報導，中美計畫於3月15日全國「兩會」閉幕幾天後於北京再度舉行貿易磋商。

不過，白宮貿易顧問威廉斯（Clete Willems）美東時間8日表示，雖然美中要達成貿易協議仍有大量工作有待完成，但川普政府官員目前沒有制定派團隊到中國進行面對面貿易談判的新計畫。

第7輪中美貿易磋商2月21日至24日在華盛頓舉行。陶然筆記指出，中國商務部長鍾山5日在兩會「部長通道」上表示，「現在工作團隊還在繼續磋商，還有許多事要做」，這就是談判還在持續的印證。

紐約時報報導，先前越南「川金會」不歡而散，相當於為中國敲了警鐘，報導引述熟悉北京立場的人士稱，中方官員擔心，考慮到川普有在最後一刻改變決定的傾向，最終協議可能會對中國不利。

由於過去數次談判中即使中方有把握達成協議，也均在最後一刻以失敗告終。這些情況，均令中方官員陷入兩難處境，除非有足夠細節確定最終會達成協議，否則不可能讓習近平前往美國赴會。

報導引述對談判知情人士稱，達成協議的最大障礙仍是條款的落實問題。美國提出要保有提高關稅的權力，如果中國違反協議，美國仍會實施制裁，但中國不得報復。中方人員批評，前述要求涉嫌侵犯中國主權。

在禁止強迫轉讓美國智慧財產權方面，中美也未能彌合分歧。另一爭議點，是已加徵關稅具體如何取消。美方提出會視中國的結構性改革情況而考慮取消關稅，但中方官員主張達成協議就立刻取消。