鄭文燦會紐約大學孔傑榮　籲桃園設亞洲人權中心

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）桃園市長鄭文燦前往紐約大學拜會孔傑榮，談到人權議題時，孔傑榮建議，可在桃園設立亞洲人權中心，提倡個人自由，並藉此與其他東亞國家交流對話。

根據桃園市府新聞稿指出，桃園市長鄭文燦出訪美國，前往紐約大學拜訪法學院教授亞美法研究所共同主任孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論面對中國崛起情勢，台灣自處策略，及台對自由權利的保障和推廣等相關議題。

鄭文燦表示，孔傑榮對台灣非常了解，如同他所建議，用人權、民主來搭建台灣和亞洲國家的連結平台是好事，從國門之都的桃園出發，或可在桃園設立亞洲人權中心，提倡個人自由，也解決司法不公問題，並藉此與其他東亞國家交流對話。

另外，鄭文燦也提及，在美國川普政府印太戰略下，台灣的獨特地位無可取代，假若消失，對美日等強國都會是很大影響。同樣的，做為朋友，台灣必定會是好的策略夥伴；若被當成籌碼，也將會是無法被替換的籌碼。

鄭文燦說明，台灣在自由度指標的分數也已經很高，確實應該想辦法向外影響周邊國家，對外強化台灣對個人自由所做的貢獻。

鄭文燦強調，台灣的民主、科技等綜合指標排名，在全世界排名一定有前30名，包括醫療方面和多元文化方面也都是亞洲第一，可以說本身就是亞洲國家的典範。或許台灣面積很小，但就像是希臘城邦裡的雅典，小而強、小而重要。