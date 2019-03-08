傳柯文哲訪美行程遭降級　外交部：非由駐處安排

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）台北市政府今（8）日公布市長柯文哲的訪美行程，對於外界認為與正在美國訪問的桃園市長鄭文燦的行程相比，柯文哲的行程規格明顯降級許多，北市府發言人劉奕霆強調，目前公布的行程僅為暫定，且許多行程由駐處安排，不過此番說法卻在稍後遭外交部否認，表示拜會美國行政部門的相關行程，均由北市政府透過美國在台協會協助安排。

台北市長柯文哲16日將展開美國訪問，台北市政府今日公布行程，原先傳出計畫參訪美國國務院和國防部的行程皆沒出現在今日公布的行程安排內，為期九天的訪問中，柯文哲將至紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓等四座城市，除了拜會城市首長及企業代表外，柯文哲也會拜訪智庫，並發表兩次演說。

不過外界關注柯文哲在華府的行程，卻發現柯文哲18至19日待在華府時，除了參訪國會大廈、水岸碼頭、史密森學會及林肯紀念堂等地，僅有與華盛頓市府官員餐敘及接受駐美代表處宴請，以及在傳統基金會（The Heritage Foundation）發表演說。

對此，劉奕霆表示，相關行程都透過駐處安排，台北市政府尊重駐處的安排，且行程還有可能再做調整，所以沒有層級不夠，或是行程不夠滿的問題。

然而外交部在晚間發布聲明，表示柯文哲拜會美國行政部門的相關行程，均由台北市政府自行洽請美國在台協會（American Institute in Taiwan）協助安排，並非由外交部或駐處洽排。相關安排情形外交部均不便評論，宜由台北市政府自行説明。

外交部指出，台北市長柯文哲此次率團訪問美國，對增進我國與美國城市鏈結及促進台美人民交流具有正面意義，外交部亦已應台北市府所請，持續提供必要的行政協助。

外交部強調，一向樂見我國地方政府首長與美國行政部門進行互動交流，相信將有助美方增進對台灣政界及政府相關政策的瞭解。外交部將秉持行政中立及鼓勵城市外交的一貫原則下，對所有地方政府首長訪美，持續提供必要的協助。