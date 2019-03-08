林右昌赴美城市外交　盼給台灣更多支持

基隆市長林右昌今天晚間搭機赴美訪問，他表示，此行主要為城市外交，希望讓美國政界更了解台灣的狀況，給台灣更多的支持與協助。

林右昌率領的基隆市訪問團，晚間前往美國訪問11天，他在桃園國際機場大廳受訪時表示，此行將在紐約起與僑胞進行交流，並前往華府，拜會白宮、國務院相關機構；所拜會的層級也與桃園市長鄭文燦與台北市長柯文哲在未來拜會的層級都是一樣的。

林右昌也說，此行赴美訪問僑胞，希望讓關心台灣狀況的僑胞能夠安心，也希望藉由拜會國會議員時，讓美國政界更了解台灣的狀況，給台灣更多的支持與協助，讓未來台灣在政治、經濟、社會的發展上能夠更為順利。

林右昌也說，縣市長出訪屬於城市外交，總統蔡英文並沒有交付任務，但他希望能在紐約時，能與目前也在美國訪問的鄭文燦有機會碰面，如有機會與時間，也會交換意見。

林右昌也說，今年是基隆與鹽湖城兩市結為姊妹市的40週年，也希望藉由拜訪，表達兩市友誼深厚，並促進經濟文化、體育等各項交流。

他也提到，此行從8日到18日，返台時立委補選已經結束，希望民進黨在立委補選上能有好的成績。

基隆市政府表示，這次出訪是林右昌上任以來，首次率團前往美國訪問，林右昌此行率領6位局處長以及4位新科市議員赴美，除拜會紐約、華府、費城、鹽湖城、西雅圖等5個城市外，也將在紐約僑社進行公開演講，跟台僑聊聊現況及民進黨的未來。