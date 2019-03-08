回應安保對話　日官方：非政府實務關係適切應對

總統蔡英文日前接受日媒專訪時呼籲台日進行安保對話，日本政府發言人菅義偉及外務大臣河野太郎今天首度表示，日本與台灣一貫維持非政府間的實務關係，基於此立場適當應對。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會上被問到，針對蔡總統接受產經新聞專訪時呼籲日本政府就安全保障、網路駭客攻擊等與台灣進行對話一事，日本政府的看法如何？

菅義偉答說：「就如1972年中日聯合聲明所記載，日本政府立場是日本與台灣之間維持著非政府間的實務關係。我知道有那樣的發言，但日本政府基於我方才所說的立場，做適當應對。」

產經新聞記者提問說：「蔡總統在接受產經專訪時對於來自日本首相安倍晉三的支援表達謝意，今後（台日）也會維持友好關係嗎？」

菅義偉答說：「當然是持續維持友好關係。」

今天下午日本外務大臣河野太郎在例行記者會上也被媒體問到：「台灣的蔡英文總統鑑於中國威脅，認為東亞也面臨同樣威脅，提升對話層級很重要。在安全保障、網路駭客攻擊領域上，盼能進行直接對話。台灣外交部也正式發表這樣的立場，日本政府如何看待此事？」

河野答說：「日本與台灣之間的關係一貫維持非政府間的實務關係，基於這個立場，適當應對。」

蔡總統2月28日在總統府接受日本產經新聞專訪，內容於3月2日刊載。蔡總統表示，盼與日本政府針對安全保障、駭客攻擊等問題進行對話，對話形式尊重日本的想法，內容包括中國軍方動向等資訊，能與日本即時共享資訊。報導說，這是蔡總統首度表明想與日本直接對話，主要考慮到中國威脅日益增高。