專業人才計畫開跑　台青年可赴美非營利組織工作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）由美國國務院資助的「專業人才計畫」即日起至30日止開放台灣在非營利組織工作的青年申請，獲選的青年將可赴美六週，實地了解美國非營利組織的工作。

美國在台協會今（8）日透過新聞稿表示，凡事年齡介於25到40歲的青年，目前於非政府機構任職、英文流利，並且在美國居住不超過三個月者，即可申請參加，申請期限至30日截止。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）指出，參加「專業人才計畫」可獲得獨特的專業成長經驗，因此鼓勵在環境保護、人道關懷、法律援助、社區建設及媒體素養等非營利領域工作的青年踴躍申請。

獲選的青年將在10月中至11月底赴美國華盛頓及接待城市展開為期五至六周的計畫，不僅實際進入美國非營利組織工作，更有機會在專業人才大會中與來自60國超過300百位非營利組織人士交流互動。

根據計畫網站，非營利組織美中關係全國委員會（National Committee on United States-China Relations）將會為獲選青年協助申請簽證及安排食宿。

根據美國在台協會，「專業人才計畫」（Professional Fellows Program）今年邁入第二年，至今已有五位台灣非營利機構的青年領袖共襄盛舉。