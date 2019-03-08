董雲裳：亞太和平穩定符合美中利益　不會走向軍事衝突

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國務院前代理亞太助卿董雲裳，當地時間7日表示，美中雖處於競爭態勢，但亞太地區的和平穩定符合雙方利益。基於現代武器極具毀滅性，美中有避免一戰的動機，不會走向軍事衝突。

董雲裳（Susan Thornton）曾在國務院任職逾25年，熟悉兩岸事務。去年(2018年)暑期卸下公職後，她擔任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul Tsai China Center）資深研究員。7日她應邀在紐約哥倫比亞大學國際公共事務學院，以「未來40年的美中關係」為題發表演講。

中央社引述董雲裳指出，維護領土主權完整屬於中國長遠利益，台灣是其中一環。美中雖談很多台灣議題，但沒有在台灣議題上合作。美中台戰略三角目前維持現狀，「我不太擔心這個戰略三角短期內被打亂」。

董雲裳說，美中建交40年來，關係走到十字路口。有人認為引導中國融入國際體系的舊策略失敗，但美國在對中關係上因沒有明確目標，難以勾勒出新策略。外界似乎都專注在與中國競爭上，但競爭和對立是國際體系標準特徵，並非策略，也不反映美國整體目標。

哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）曾在《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》書中提到，美中若陷入新興強權挑戰既有霸權的「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），雙方難逃一戰。「修昔底德陷阱」因而成為近年美中關係研究領域的熱詞。

董雲裳說：「我們之所以欠缺想像力，也許是因為聽太多修昔底德陷阱了，導致大家太過緊張，無法思考。」

她表示，艾利森在書中舉出16個新興強權挑戰既有霸權的例子，其中12例以戰爭終結，4例沒有爆發戰爭，因此美中仍有避免一戰的可能。

董雲裳認為，中國在很多合作議題上是極具價值的夥伴，除了經濟、科技與國際治理，美中在東亞安全領域也有合作空間，包括北韓問題。中國必須正視美國安全力量在區域產生的約束效應，美國也要尊重中國在區域的正當安全利益，這部分很難，但並非最突出的問題。

她直言，美國內部對於想從中國得到什麼，欠缺明確共識。為維繫和平與安全，美國必須找到面對中國的長遠共識，把握中國崛起帶來的機會，「我坦承我們目前做得很糟，這對我們的國際地位、與中國的關係產生很多附帶傷害」。