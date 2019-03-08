台北晶華酒店敬獻 「春鴨美味集」

驚蟄剛過、萬物復甦，象徵著初春的降臨，此時的味蕾正渴望被各式當令美饌喚醒！台北晶華酒店配合節氣，嚴選擁有滋陰清補功效的鴨肉， 3 月 11 日起至 4 月 8 日 ，將於 三樓晶華軒 以「一鴨多吃」的概念推出「 春鴨美味集 」 ，每套3,280元、共計有四道鴨料理可供6至8人享用，包括前菜春鴨片皮一口酥或是春鴨片皮薄餅捲，再加上有機鮮蔬鴨沙拉、春梅泡菜鴨春捲二道創意料理，主菜則是可以選擇晶華鴨泡飯或是花椒鴨湯米粉；此外，館外的故宮晶華餐廳亦同步推出桂花鹹水鴨、樟茶鴨、荸萕炒鴨鬆、烤鴨湯粿條等多道精緻佳餚，今年春天的味蕾饗宴、就從品嚐豐美多元的鴨料理開始吧！

晶華軒當家主廚--蔡少華所規劃的「春鴨美味集」兼具傳統、創意與美味，嚴選來自於宜蘭、體型大小適中的北鴨為菜單主角，北鴨自幼以即採流水式豢養，飲用甘甜溪水，食用天然穀物，得天獨厚的飼育環境造就出口感細嫩，油脂豐富的高檔肉質。主廚遵循廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，以熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，經懸掛自然風乾，再以炭火烘烤至鴨皮呈現紅潤酥脆的誘人光澤即可，成品皮潤肉甜，毫無騷味及土味，是春季最具吸引力的色香味饗宴。

開啟春鴨宴的前菜可以選擇春鴨片皮一口酥或是春鴨片皮薄餅捲，前者是透過主廚熟稔的刀工片出每塊約2 X 2.5公分大小的鴨皮，搭配爽口酥脆鍋巴，中層夾入香濃巧達起司片與泰式酸甜醬汁，造就出口感層次豐富，集酥脆與豐腴於一口的特色；後者則是以手工桿製的全麥餅皮包裹片鴨，搭配晶華軒特調的乳豬醬汁，味道更是經典。接下來上桌的是兩道創意料理，包括承襲首位台籍米其林摘星主廚陳辰朗(Richard Chen)的客座經典佳餚--有機鮮蔬鴨沙拉，使用芝麻葉、紅橡木葉、綠橡木葉、羅沙生菜、小番茄、黃瓜與杏仁片，拌入以花生醬、大蒜、蘋果醋、紹興酒調製的醬料，搭配皮脆肉嫩的鴨肉一同品嚐，感受中西合併的爽口滋味，以及春梅泡菜鴨春捲，於春捲皮內包入以梅子醃漬的蘿蔔泡菜、鴨肉絲及韭黃，下鍋炸至金黃色，展現出香酥甜美的創新美味。

主菜的選項也是精采絕倫，晶華鴨泡飯是主廚的全新創意，先以老母雞、豬大腿肉以及金華火腿熬製10小時而成的高湯為基底，加入清甜的大白菜以及烤得香氣四溢的鴨架子慢燉熬煮，上桌前再加入鴨肉粒、酥炸過的泰國香米、香菇、干蔥、干貝與絲瓜，完成這道濃、醇、香氣兼備的頂級湯品；饕客亦可選用將烤鴨鴨骨剁成小件、與新鮮花椒一起熬煮至滾燙後再放入鴨肉塊與埔里粗米粉慢煮入味的花椒鴨湯米粉，起鍋前再畫龍點睛的加入適量的花椒油，使其整體香氣四溢，入口久久不散。

位於館外的故宮晶華餐廳則端出各式精采春鴨料理，包括「桂花鹹水鴨」、「樟茶鴨」、「麻烤鴨炒春筍」、「烤鴨四季豆蔥油餅」、「蜂巢芋泥鴨」…等多款美味，價格自180元至1,600元不等，一同宴饗喜愛鴨肉美味的饕客。