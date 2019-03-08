職場「敢言」文化 助企業求新求變 抓住消費者的胃！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）時值科技進步、變化萬千的時代，公司勢必得摒棄墨守成規死守舒適圈的習慣，開始求新求變，以抓住消費者瞬息萬變的喜好。

不過，調整公司方向要跟上所謂的「大潮流」並不是件容易的事，而僅倚靠上司的判斷與決策恐無法招架，所以，比起一己之力，我們更需要的是團隊力量。

電子商務企業亞馬遜(Amazon)就是個很好的例子。亞馬遜公司在網路上設置了一個意見箱，歡迎每位員工分享想法與建議，而其中一名員工的建議促使了亞馬遜公司做了創立至今最關鍵的決策，那就是Prime會員可享免運服務。

然而，意見箱看似實用但背後若沒有「敢於分享、表達」文化的支持，其設置就可能華而不實、流於形式。因此《QUARTZ》提供了幾項建議，要來幫助你轉化職場文化。

1. 培養「樂於學習」的文化

此種文化鼓勵下屬學習新知，建立個人能力、表現。

創造一個下屬可安心參與、獲得鼓勵的環境對於公司內部創新是極為關鍵的一步。

2. 設立獎勵機制

獎勵機制是為了加強公司內部「樂於學習的文化」，研究也表明員工願意為公司付出，是因為相信自己在做一件很有意義的事。因此，上司不可以忘記鼓勵對公司有所貢獻的員工。

3. 設立一個「意見箱」

當員工對公司環境已有足夠的安全感時，你可以根據公司狀況開始設立一個最適合的意見箱，並確保你有對每位願意提出想法、建議的下屬表達感謝。

4. 建立審查制度

一項研究發現，72%的公司並沒有設立良好審查制度，導致許多建議「浮不出檯面」淪於無用武之地。

因此，設立了意見箱之後，你要確保你也同時設立一個完整的審查制度，已評估所有的建議與想法，並對此提供有意義的回饋，並將最有意義的想法提報到高層所知悉。

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