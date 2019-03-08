本週發行量加權股價指數跌幅約為1.42% 上市股票總市值達30.86兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年3月8日發行量加權股價指數收盤為10,241.75點，較上週(2019年2月27日)的10,389.17點下跌147.42點，跌幅約為1.42%，台灣50指數收盤為7,610.82點，較上週的7,778.88點下跌168.06點，跌幅約為2.16%，寶島股價指數收盤為11,755.77點，較上週的11,917.42點下跌161.65點，跌幅約為1.36%。產業別指數方面，漲幅以資訊服務類指數上漲2.32%為最大，跌幅以貿易百貨類指數下跌3.98%為最大，未含金融類指數下跌128.52點，跌幅約為1.47%，未含電子類指數下跌117.04點，跌幅約為0.80%，未含金融電子類指數下跌83.07點，跌幅約為0.67%。

本週集中交易市場總成交金額為5,623.53億元，全體上市股票成交金額為4,858.64億元，股票成交量週轉率為1.40%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類987.82億元，占全體上市股票交易金額20.33%

第二名，電子零組件類814.12億元，占全體上市股票交易金額16.76%

第三名，光電類794.62億元，占全體上市股票交易金額16.35%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.56%

第二名，光電類3.37%

第三名，電器電纜類2.90%

累計今年年初開盤迄今共39個交易日，集中市場總成交金額為4兆1,417.16億元，市場日平均成交金額為1,061.98億元，股票成交量週轉率為10.49%，股票日平均成交量週轉率為0.27%。

2019年3月8日全體上市公司市場總值為新台幣30兆8,563.67億元，較上週(2019年2月27日)市值31兆2,862.64億元減少4,298.97億元，減幅約為1.37﹪。